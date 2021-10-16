Главред КП: Можейко предположительно направили в Минск спецслужбы России

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко предположительно остановили в Москве при регистрации на рейс до Варшавы, назвали его нежелательной персоной и рекомендовали вернуться в Минск.