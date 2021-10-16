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Двое задержаны в связи со смертью от отравления спиртом 18 человек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 18 человек, по уточненным данным следственного управления СК РФ по региону.
ТАСС
Разливали и продавали спирт на Ботаническом рынке.
Фонтанка.Ру
Сейчас полиция проверяет возможные места производства и сбыта суррогата, выясняют, сколько подозреваемые занимались нелегальным бизнесом и кто еще мог пострадать от паленого алкоголя.
Znak.com
В начале октября в Оренбургской области десятки человек отравились алкоголем, содержащим метанол.
Дождь
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С чего всё началось

В Екатеринбурге 16 человек погибли от отравления метанолом
В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек. Незаконный розлив происходил на одном из рынков города, сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев в субботу.
ТАСС09:41

Подробнее о событии

В Свердловской области 18 человек умерли от отравления метиловым спиртом
Уральский меридиан12:27
В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18
Интерфакс12:35
Проверки проведут на рынках Екатеринбурга после смерти людей от спирта
РЕН ТВ12:46
СК Свердловской области: от употребления спирта с метанолом погибли 18 человек
Lenta.ru12:30
В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 15 человек
e1.ru10:13
Двух подозреваемых задержали после гибели от отравления спиртом 18 человек в Екатеринбурге
РИА Новости12:29
На рынках Екатеринбурга проведут проверки из-за смерти 18 человек от отравления метанолом
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