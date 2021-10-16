В Екатеринбурге в результате отравления спиртом с содержанием метанола погибли 16 человек. Незаконный розлив происходил на одном из рынков города, сообщил ТАСС координатор проекта партии "Единая Россия" "Народный контроль" по Свердловской области Дмитрий Чукреев в субботу.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко предположительно остановили в Москве при регистрации на рейс до Варшавы, назвали его нежелательной персоной и рекомендовали вернуться в Минск.
Суд Лос-Анджелеса приговорил в четверг американского магната в сфере недвижимости с состоянием в $100 млн Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению за убийство в 2000 году его близкой знакомой Сюзан Берман.
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида допустил, что в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии возможно развитие потенциала японских войск, направленного на нанесение превентивных ударов по ракетным базам на территории потенциального противника.
Китай отправил в космос свой первый спутник для исследования солнечной энергии с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая в 18:51 по пекинскому времени 14 октября, сообщает агентство Синьхуа.