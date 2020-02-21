Политика
КомпанияДвое заместителей генпрокурора РФ подали в отставку
Заместители генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек подали в отставку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседника агентства, такое решение представители ведомства приняли в связи с выходом на пенсию.
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с чего всё началось
Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также рапорт об увольнении подал заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.Коммерсантъ06:51
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