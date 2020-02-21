Политика

КомпанияКомпанияДвое заместителей генпрокурора РФ подали в отставку

Заместители генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек подали в отставку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседника агентства, такое решение представители ведомства приняли в связи с выходом на пенсию.
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с чего всё началось

Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ. Часть его полномочий уже получил заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также рапорт об увольнении подал заместитель генпрокурора Юрий Гулягин.
Коммерсантъ06:51

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Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру

Коммерсантъ06:51

«Ъ»: куратор ФСБ покинет Генпрокуратуру

Газета.Ru08:56

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин подал заявление об отставке

Znak.com08:17

Стало известно о скорой отставке курировавшего ФСБ замгенпрокурора России

Lenta.ru07:55

Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Интерфакс07:53

Инсайд URA.RU подтвердился: заместитель генпрокурора РФ Гулягин подал рапорт об увольнении

URA.Ru08:06

СМИ узнали об отставке курировавшего ФСБ заместителя генпрокурора

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