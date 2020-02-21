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Заместители генерального прокурора РФ Юрий Гулягин и Леонид Коржинек подали в отставку. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам собеседника агентства, такое решение представители ведомства приняли в связи с выходом на пенсию.
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Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Двое заместителей генпрокурора России Леонид Коржинек и Юрий Гулягин подали рапорт об увольнении, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. Один из собеседников агентства сказал, что Коржинек и Гулягин попросили об отставке в связи с выходом на пенсию.
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