Происшествия
Российская газетаВ Сочи приостановлен поиск детей, которых унесло в Черное море
В сочинском поселке Лазаревское из-за ухудшения погоды спасателям пришлось приостановить поиски двух 14-летних мальчиков, которых накануне унесло в море во время шторма. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, работы в акватории будут продолжены с наступлением благоприятных условий.
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с чего всё началось
В Сочи двоих детей унесло в Черное море, когда они играли в устье реки Псезуапсе неподалеку от двух пляжей. На кадрах видно, как мальчики пытаются перебраться через бурные волны, однако в какой-то момент их просто уносит волнами.РЕН ТВвчера в 13:58
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