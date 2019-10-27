с чего всё началось

Двойник президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев в эфире программы «Центрального телевидения» на НТВ назвал вопрос, который хотел бы задать главе государства.

Двойник Зеленского назвал вопрос, который хотел бы ему задать

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