Политика
Вечерняя МоскваДвойник Зеленского назвал вопрос, который хотел бы ему задать
Двойник президента Украины Владимира Зеленского Умид Исабаев в эфире программы «Центрального телевидения» на НТВ назвал вопрос, который хотел бы задать главе государства.
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с чего всё началось
В эфир программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ пригласили Умида Исабоева, который внешне похож на президента Украины Владимира Зеленского.Lenta.ruвчера в 19:37
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