Политика

РБКРБК«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

У «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского Умида Исабаева поинтересовались, о чем бы он хотел спросить президента, если бы у него появилась такая возможность. Вопрос мужчине задали в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
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с чего всё началось
В эфир программы «Центральное телевидение
» на телеканале НТВ пригласили Умида Исабоева, который внешне похож на президента Украины Владимира Зеленского.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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