с чего всё началось

У «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского Умида Исабаева поинтересовались, о чем бы он хотел спросить президента, если бы у него появилась такая возможность. Вопрос мужчине задали в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Политика Бутина заявила, что зря считала США правовым государством Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.

Политика Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).

Технологии Google запустила крупнейшее обновление поисковика за пять лет Google начала внедрять обновление алгоритма своего поисковика, которое в своем блоге называет крупнейшим как минимум за последние пять лет.

Космос «Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.

Происшествия В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного самолета В Пермском крае сегодня в 06.30 мск спасатели и добровольцы возобновили поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172, которым управлял председатель Федерации сверхлегкой авиации региона Геннадий Белоглазов.