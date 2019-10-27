с чего всё началось

У «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского Умида Исабаева поинтересовались, о чем бы он хотел спросить президента, если бы у него появилась такая возможность. Вопрос мужчине задали в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

Происшествия В цирке в Карелии прокомментировали нападение медведя на дрессировщика Представитель цирка-шапито "Аншлаг" Людмила Мисник, комментируя инцидент с нападением медведя на дрессировщика во время выступления в Карелии, заявила, что животное могли спровоцировать вспышки фотоаппаратов зрителей.

Футбол Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.

Автоспорт Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Политика Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.

Общество В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум» Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.

Экономика Бедность не доход: малоимущим должникам предлагают сохранить минимум Правительству рекомендуют разработать законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума, невзирая на объем его задолженности перед банком.

Футбол Лига Европы. «Краснодар» в гостях обыграл «Трабзонспор» В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде одержал победу над «Трабзонспором» со счетом 2:0. В начале второго тайма забил форвард южан Маркус Берг, а в компенсированное время преимущество россиян закрепил Тонни Вилена.

Гаджеты 38-ядерные процессоры Intel Ice Lake будут иметь TDP 270 Вт Линий UPI будет максимум три, а TDP не превысит 270 Вт. правда, 270 Вт при 38 ядрах на фоне 300 Вт при 48 ядрах совершенно не впечатляют, учитывая, что в первом случае речь о техпроцессе 10 нм, а во втором — 14 нм.