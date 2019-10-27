Политика

РБКРБК«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

У «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского Умида Исабаева поинтересовались, о чем бы он хотел спросить президента, если бы у него появилась такая возможность. Вопрос мужчине задали в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
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с чего всё началось
В эфир программы «Центральное телевидение
» на телеканале НТВ пригласили Умида Исабоева, который внешне похож на президента Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru19:37

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Двойник Зеленского задал вопрос Зеленскому

Lenta.ru19:37

«Двойник» Зеленского задал вопрос президенту Украины

РИА Новости20:17

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

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Двойник Зеленского назвал свой вопрос к президенту Украины

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РЕН ТВ21:19

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Life.ru13:09
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Политика

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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