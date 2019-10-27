Политика
РБК«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту
У «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского Умида Исабаева поинтересовались, о чем бы он хотел спросить президента, если бы у него появилась такая возможность. Вопрос мужчине задали в эфире передачи «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
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с чего всё началось
В эфир программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ пригласили Умида Исабоева, который внешне похож на президента Украины Владимира Зеленского.Lenta.ruвчера в 19:37
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Вести.Ru 25 октября в 20:54
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
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