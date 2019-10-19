Общество

Газета.RuГазета.RuДвойника Зеленского нашли в Москве

В Москве нашли мужчину, который имеет внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Двойника украинского лидера обнаружили в столичном метро.
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В московском метро обнаружили двойника Зеленского

ФАН16:40

Двойника Зеленского нашли в Москве

Газета.Ru16:19

Человек, похожий на президента Украины Зеленского в нашей подземке. Журналисты отыскали двойника и были очень удивлены

Аргументы недели10:29

Тоже любит шутки. Московский двойник Зеленского оказался маляром

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Обнаруженный в Москве двойник Зеленского оказался узбеком

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СМИ раскрыли личность двойника Зеленского в Москве

Московский Комсомолец14:30

В Москве нашли двойника Зеленского

URA.Ru10:14
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Музыка

В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»

Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Известия вчера в 05:46
Гаджеты

Samsung признал сбой блокировки Galaxy S10 по отпечатку пальца

Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.
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Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
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Астрономы обнаружили в открытом космосе облако из молекул сахара

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Политика

Цукерберг ответил на предложение сенатора избавиться от миллиардеров

Миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг выразил свое негативное отношение по предложению сенатора ввести новый налог на богатых людей.
Телеканал 360° 19:42
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Общество

Вызвавшее протесты повышение цен на метро приостановили в Чили

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил о приостановлении повышения цен на метро в стране из-за массовых протестов.
Газета.Ru 19:40
Армия и оружие

Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств

Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение 17 октября в 10:33
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус 09:14
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Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Экономика

Силуанов назвал условия для выдачи кредита Белоруссии

Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:41
Футбол

«Ювентус» победил «Болонью» благодаря голам Роналду и Пьянича

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Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

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Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv вчера в 08:00
Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

"В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.
ТАСС 14:54
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
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Авто

Bentley начала производство нового Flying Spur

Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.
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Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Гаджеты

Vivo готовит к выходу серьезного конкурента Redmi Note 8

Srnsk 03:00
Происшествия

Школьный тренер в США разоружил стрелка с помощью объятий

Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Армия и оружие

CNN: курдский командующий может вскоре посетить Вашингтон

Командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Кобани (Абди) может в ближайшее время прибыть в столицу США.
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Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Lenta.ru 18:38
Единоборства

Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights

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Армия и оружие

Российская авиация разгромила крупную базу джихадистов в Сирии

По данным СМИ, российская авиация нанесла более десятка ударов по территории авиабазы и ее окрестностям.
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Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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