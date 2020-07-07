Экономика
ТАССДворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.
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с чего всё началось
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.ТАСС05:24
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Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Комсомольская правда07:24
«Оптимисты думают, что мы на дне»: Дворкович оценил прохождение кризиса
Национальная служба новостей07:11
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В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
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Пименов назвал 6 опасных ошибок, которых стоит избегать водителям
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Kazanfirst.ru 01:28
Происшествия
Не менее 21 человека погибли при падении автобуса с детьми в Китае
Автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.
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Руководство «Спартака» во вторник отправило в отставку генерального директора клуба Томаса Цорна.
РБК 07:33
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В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
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Evo-rus.com 04:07
Общество
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Evo-rus.com вчера в 04:15
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
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Армия и оружие
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Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 05 июля в 08:38
Шоу-бизнес
Авербух встречается с 25-летней Лизой Арзамасовой из «Папиных дочек»
Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, постановщик и продюсер ледовых шоу Илья Авербух встречается с актрисой театра и кино Елизаветой Арзамасовой.
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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
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Газета.Ru вчера в 02:42
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Принц Гарри и Меган Маркл ждут рождения второго ребенка, пишут СМИ
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Седокова получила травму на съемках
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Российское супероружие против спутников впечатлило Польшу
Супероружие "Прометей" будет способно перехватывать цели, которые движутся со скоростями до 7 километров в секунду, что является небывалым показателем для всех существующих зенитно-ракетных комплексов.
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ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
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