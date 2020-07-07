Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

с чего всё началось

Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Общество В Москве начались задержания на акции в поддержку Сафронова В Москве у здания ФСБ начались пикеты в поддержку задержанного по подозрению в госизмене советника главы Роскомоса Ивана Сафронова.

Футбол Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью. 1,9K

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области. 63

Общество Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер». 225

Происшествия Россиянин застрелил рыбачившего на частном пруду подростка В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом. 65

Политика Пандемия COVID-19 сильно понизила ценность паспортов США и России Пандемия COVID-19 привела к существенному падению ценности паспортов России, Украины и США, отмечает консалтинговая компания Henley & Partners, представившая сегодня, 7 июля, очередной индекс паспортов мира.

Политика Захарова: свобода слова и свобода СМИ в США полностью разрушены РИА Новости В ходе онлайн-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США полностью разрушены понятия свободы слова и свободы средств массовой информации в США. 4

Общество Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста. 1,6K

Политика ЕС запретил Украине спасать машиностроение Посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас пригрозил оставить Киев без финансирования, если Верховная рада примет скандальный законопроект № 3 739. 2

Гаджеты Стоимость беспроводных наушников об AirPods 3 не превысит AirPods Pro Новый гаджет имеет такие же технические решения, как и AirPods Pro, но отличаются дизайном и относительно невысокой стоимостью.

Шоу-бизнес 25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.