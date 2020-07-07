Экономика
ТАССДворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.
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с чего всё началось
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.ТАСС05:24
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Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Комсомольская правда07:24
«Оптимисты думают, что мы на дне»: Дворкович оценил прохождение кризиса
Национальная служба новостей07:11
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Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
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Инсайдер kopite7kimi, специализирующийся на компьютерном «железе», опубликовал предполагаемые характеристики видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 3070 Ti.
iXBT.com 01:59
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Сотрудники УФСБ в Астраханской области задержали местного жителя, являющегося сторонником террористической организации "Исламское государство"*, который планировал совершить теракт в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УФСБ России по области.
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Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
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Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС вчера в 11:34
Происшествия
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В Собинском районе Владимирской области мужчина застрелил 15-летнего подростка из-за того, что тот незаконно рыбачил на частном пруду вместе со своим отцом.
Lenta.ru 06:18
Общество
ФСБ проводит в Петербурге обыски у импортёров электроники для оборонки
В Петербурге силовики проводят обыски в квартирах топ-менеджеров компании "ЭКБ-Нева", которая занимается поставками электроники для российской оборонки.
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В Воронежской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции на территории Воронежской области продлили до понедельника, 10 июля, включительно.
Обозреватель Врн 07:52
Происшествия
Три человека утонули в Новосибирске, спасая из воды девочку
RT на русском 08:05
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
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Съезд Партии роста вновь избрал Бориса Титова председателем партии.
ТАСС 08:18
Технологии
Таяние вечной мерзлоты может привести к появлению новых вирусов
Ученый подчеркнул, что время от времени специалисты сталкиваются с новыми вирусами.
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Елизавета Иванова рассказала в своем Instagram, что 4 июля они с мужем вернулись в Россию вывозным рейсом «Аэрофлота» из Шанхая.
МР7.ру вчера в 10:51
Политика
Пандемия COVID-19 сильно понизила ценность паспортов США и России
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Коммерсантъ 04:02
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
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РЕН ТВ 07:40
Общество
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В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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ЕС запретил Украине спасать машиностроение
Посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас пригрозил оставить Киев без финансирования, если Верховная рада примет скандальный законопроект № 3 739.
RuBaltic.Ru 01:50
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Стоимость беспроводных наушников об AirPods 3 не превысит AirPods Pro
Новый гаджет имеет такие же технические решения, как и AirPods Pro, но отличаются дизайном и относительно невысокой стоимостью.
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Шоу-бизнес
25-летняя звезда «Папиных дочек» встречается с 46-летним фигуристом Авербухом
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова в беседе с изданием Hello подтвердила свой роман с 46-летним фигуристом, хореографом и продюсером Ильей Авербухом.
Газета.Ru 08:15
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть гонщиков Формулы-1 отказались встать на колено в знак борьбы с расизмом. Эпизод случился перед стартом Гран-при в Австрии.
Vprognoze.ru вчера в 21:53
Общество
На обвиненную за рисунки с вагинами художницу завели новое дело
На художницу и фем-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами, завели новое дело из-за публикации картинок, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.
Lenta.ru 07:43