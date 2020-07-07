Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

с чего всё началось

Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

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