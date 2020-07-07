Экономика

ТАССТАССДворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.
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с чего всё началось

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель фонда «Сколково».
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