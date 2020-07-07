Экономика
ТАССДворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.
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с чего всё началось
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.ТАСС05:24
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«Оптимисты думают, что мы на дне»: Дворкович оценил прохождение кризиса
Национальная служба новостей07:11
Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Комсомольская правда07:24
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