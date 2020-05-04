После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало. Например, Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, на которую даже американские власти обратили внимание.

с чего всё началось

Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. По его мнению, ближайшие месяцы «будут достаточно тяжелыми».

Общество Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова. 508

Политика В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук. 1,6K

Здоровье Объяснена низкая смертность от коронавируса в России В России вовремя выявляют заражение коронавирусом, поэтому врачи успевают оперативно начать лечение, заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы "Спасибо, доктор" на ютьюб-канале "Соловьев LIVE". 403

Общество Правительство Украины продлило карантин до 22 мая «Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире. 23

Общество В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико. 1,2K

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 3,1K

Наука Высокую смертность от коронавируса связали с нехваткой витамина D Ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии нашли связь высокой смертности от коронавируса среди граждан тех стран, в которых жители чаще имеют нехватку витамина D. 1,6K

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 103

Общество Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений Правительство Украины одобрило ослабление карантинных ограничений в стране с 11 мая, при этом продлив карантин до 22 мая. 16

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,2K

Общество Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой. 62

Футбол Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении. 1,2K

Шоу-бизнес В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста. 21

Общество В Минздраве оценили сроки спада эпидемии коронавируса Условия, при которых эпидемия коронавируса будет считаться остановленной, назвал главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико в беседе с «Парламентской газетой» . 1K

Армия и оружие Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море "Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО. 245

Общество В Челябинской области планируют ввести масочный режим Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. 109