После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало. Например, Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, на которую даже американские власти обратили внимание.

с чего всё началось

Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. По его мнению, ближайшие месяцы «будут достаточно тяжелыми».

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