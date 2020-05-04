Экономика
КоммерсантъДворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. По его мнению, ближайшие месяцы «будут достаточно тяжелыми».
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с чего всё началось
После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало. Например, Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, на которую даже американские власти обратили внимание.РБК07:47
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Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
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Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
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Общество
В Кузбассе продлевается режим повышенной готовности
Сергей Цивилев 4-го мая в своём обращении к жителям Кузбасса сообщил, что режим повышенной готовности и все связанные с ним ограничительные меры продлеваются до 11-го мая включительно.
Вести Кузбасс 08:12
Спорт
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3DNews 05:57
Общество
Попова назвала условия для снятия ограничений с 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, при каких обстоятельствах можно будет ослабить после 12 мая ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.
Городовой 03:58
Политика
600 самолетов и вертолетов поучаствуют в воздушном параде 9 мая
Около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 11:26
Энергетика
Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть
Глава Минфина США в среду на совещании в Белом доме напоминал, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерена заполнить стратегический нефтяной резерв.
ТАСС 10:39
Общество
В Курганской области пострадавшим от пандемии раздадут картофель и поросят
Глава Зауралья отметил, что списки нуждающихся будут формировать органы социальной защиты по месту проживания получателей помощи.
REGNUM 11:20
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Общество
В Москве студенты-медики получат «коронавирусные» надбавки
Студенты медицинских вузов, проходящие шестичасовую практику в коронавирусных стационарах Москвы, получат надбавку.
Российская газета 04:59
Общество
Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Гаджеты
Видеокарты от Nvidia начали дешеветь на фоне скорой презентации Ampere
Предположительно производители карт избавляются от пока еще «свежих» карт, так как уже совсем скоро, 14 мая, должно быть презентовано новое решение от Nvidia – графические чипы Ampere, которые станут основой для карт 3000-й серии.
Faktom вчера в 13:13
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Въезд в Хасавюрт закрыли из-за коронавируса
Въезд на территорию дагестанского Хасавюрта и выезд за пределы города полностью запрещены из-за пандемии коноравируса.
Махачкалинские известия 02:37
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Загитова и Медведева войдут в состав сборной России на следующий сезон
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) собирается включить в состав сборной России на предстоящий сезон-2020/21 Алину Загитову и Евгению Медведева.
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Назван срок стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве
Стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве и Подмосковье следует ждать к концу июня — началу июля.
Lenta.ru 02:36
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Бизнес-джет Сечина улетел в Австрию
Агентство публиковало фото, как глава «Роснефти» поднимается на борт самолета.
Первое антикоррупционное СМИ 10:09
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В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
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В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Общество
Судно «Академик Черский» прибыло к месту укладки «Северного потока-2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приблизилось к датскому острову Борнхольм рядом с которым пролегает газопровод «Северный поток — 2». Об этом 1 мая сообщают мониторинговые веб-ресурсы Marine Traffic и Vesselfinder.
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В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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Три человека задержаны в Москве возле офиса газеты «Коммунисты России»
Три человека задержаны в Москве около офиса газеты "Коммунисты России", который несколько дней назад оцепили полицейские.
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Российский форвард Фёдор Смолов, который в разгар карантина в Испании покинул страну и отправился в Москву, вернется в «Сельту».
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