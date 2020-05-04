Экономика
КоммерсантъДворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. По его мнению, ближайшие месяцы «будут достаточно тяжелыми».
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с чего всё началось
В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.РБК07:47
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Общество
Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Политика
Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «типичным коронабесием»
Обвинения британских властей в адрес России в похищении российскими хакерами сведений о разработках по коронавирусу являются еще одним поводом для информационной атаки на Россию.
Известия 10:04
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти
Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
Коммерсантъ 11:28
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19
Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.
РИА Новости 07:27
Гаджеты
Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
The GEEK 01:26
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Общество
Илон Маск начал распродавать свою недвижимость
Миллиардер Илон Маск (номер 31 в глобальном списке миллиардеров по версии Forbes, состояние в реальном времени - $37,9 млрд) выставил на продажу два своих дома.
Forbes 11:42
Шоу-бизнес
Волочкова завершила домашнее выступление швырянием парика в оператора
Известная балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками, как прошла ее спонтанная домашняя встреча с друзьями в самоизоляции.
ФАН 02 мая в 12:26
Политика
В Кремле объяснили личное участие Путина в решении проблем
Журналист напомнил Пескову, что во время совещания на прошлой неделе по пожароопасной ситуации в регионах между федеральным центром и региональными властями наблюдалась разобщенность, в итоге последней инстанцией в том вопросе снова стал Путин.
Lenta.ru 10:16
Общество
В центре Петербурга блогеры пожарили шашлык
News.ru 11:31
Авто
В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota
Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
Футбол
Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах
Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении.
РБК 09:11
Хоккей
Новым главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин
Губернатор Челябинской области, президент хоккейного клуба «Трактор» Алексей Текслер представил нового главного тренера команды Анвара Гатиятулина.
Pchela.News 11:54
Общество
Евросоюз выделил €1 млрд на разработку вакцины от коронавируса
Брюссель, 4 мая 2020, 16:52 — REGNUM Европейский союз выделит 1 млрд евро на финансирование международных усилий по разработке вакцины от коронавируса.
REGNUM 09:52
Политика
Кличко назвал число возможных смертей от коронавируса на Украине
На Украине из-за коронавируса могут умереть 1,2 млн человек. Об этом в понедельник, 4 мая, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Известия 09:48
Кино
Названа дата выхода нового фильма франшизы «Трансформеры»
Киностудия Paramount Pictures анонсировала дату премьеры очередного фильма франшизы «Трансформеры».
Телеканал 360° вчера в 17:46
Здоровье
516 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
Валерий Шарифулин / ТАСС Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в настоящее время на лечении в медучреждении находятся 516 пациентов, 54 из них - в реанимации, в том числе 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
РЕН ТВ 02 мая в 03:17
Здоровье
В Калининградской области отказались работать около 350 медиков
По данным регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 4 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 21,9 тысячи человек.
РИА Новости 10:43
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Общество
В Москве сообщили о развёртывании стационаров в Сокольниках и на ВДНХ
Временный стационар для пациентов с коронавирусной инфекцией разместят в том числе в одном из павильонов парка «Сокольники» в Москве.
RT на русском 05:56
Политика
США пригрозили Китаю последствиями за невыполнение торговой сделки
Глава Минфина США Стивен Мнучин пригрозил Китаю серьёзными последствиями за невыполнение первой фазы торговой сделки между двумя странами.
RT на русском 10:35
Общество
На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
Здоровье
В Саратовской области закрыли на карантин село Озерное
В Аткарском районе с сегодняшнего дня на карантин по коронавирусу закрыто село Озерное.
СаратовБизнесКонсалтинг 10:59
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Авто
Названа стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Как рассказал Морис Уорд, глава компании MW Motors, d среднем, электрический УАЗ Spartan со стандартной батареей должен стоить от 40 тыс евро или около 3,3 млн рублей.
SpeedMe 04:36
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Общество
Парикмахерские в Пермском крае могут открыться до 11 мая
Власти озвучили условия, при соблюдении которых в Пермском крае парикмахерские и салоны красоты смогут возобновить работу в период действия режима самоизоляции.
Business Class (Пермь) 11:04