Экономика

КоммерсантъКоммерсантъДворкович: экономический кризис только начинается

Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. По его мнению, ближайшие месяцы «будут достаточно тяжелыми».
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с чего всё началось

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало. Например, Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, на которую даже американские власти обратили внимание.
РБК07:47

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Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии

РБК07:55

Дворкович: экономический кризис только начинается

Коммерсантъ09:50

Дворкович спрогнозировал основной удар экономического кризиса на июнь – июль

Ведомости09:43

Дворкович: пандемия приведёт к концентрации бизнеса

News.ru09:12

Дворкович считает, что основная поддержка компаниям от государства понадобится в июне-июле

ТАСС08:34

Дворкович о ситуации с COVID-19: «Основные проблемы начнутся в июне – июле»

БИЗНЕС Online08:10

Российская экономика уже находится в сложном положении, но самый трудный период начнется в летний период текущего года

Эхо Москвы13:59
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Армия и оружие

Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки

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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

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Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

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Происшествия

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Происшествия

Камеры сняли массовую драку на юго-востоке Москвы

Камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку на Рязанском проспекте в Москве.
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Происшествия

На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
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За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
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Общество

Минпросвещения России назвало сроки завершения учебного года

Министерство просвещения России дало регионам рекомендации по завершению 2019/20 учебного года.
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Общество

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В базе данных Steam нашли страницу Yakuza: Like a Dragon

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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

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Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

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Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили

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