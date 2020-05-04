Экономика
КоммерсантъДворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты. По его мнению, ближайшие месяцы «будут достаточно тяжелыми».
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с чего всё началось
После нескольких лет работы появились компании, которые становятся лицом "Сколково", компании, которых раньше просто не существовало. Например, Group IB, специализирующаяся на кибербезопасности, на которую даже американские власти обратили внимание.РБК07:47
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Армия и оружие
Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки
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В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море
Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
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Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
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В семье Дианы Гурцкой случилось горе
Территория новостей вчера в 13:08
Технологии
Русскоязычный хакер продал более полумиллиона аккаунтов в Zoom
Неизвестный хакер разместил в дарквебе на продажу полмиллиона аккаунтов сервиса для видеоконференций Zoom, сообщает газета Sunday Times.
Газета.Ru 05:01
Общество
Польша объявила о начале строительства Baltic Pipe
Известия 06:56
Общество
Названо условие для снятия ограничений с 12 мая в России
В Роспотребнадзоре назвали необходимое условие для снятия ряда ограничительных мер, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом.
Русская Планета вчера в 07:49
Происшествия
В Донецке в результате обстрела ранены трое детей
В результате обстрела Александровки были ранены трое детей - двое 7-летних и один 10-летний, рассказали в пресс-службе.
Газета.Ru 14:32
Общество
В Москве школьники получат итоговые оценки 15 мая
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
Газета.Ru 13:36
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Происшествия
Камеры сняли массовую драку на юго-востоке Москвы
Камеры видеонаблюдения зафиксировали массовую драку на Рязанском проспекте в Москве.
Известия 12:37
Происшествия
На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов
Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
Авто
За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля
За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
Общество
Минпросвещения России назвало сроки завершения учебного года
Министерство просвещения России дало регионам рекомендации по завершению 2019/20 учебного года.
ProUfu.ru вчера в 01:14
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Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
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Cyber.sports.ru 13:57
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ЛУКОЙЛ может забуриться в Алжир
Алжирская национальная нефтяная компания Sonatrach подписала меморандум о взаимопонимании с ЛУКОЙЛом, в рамках которого стороны планируют вести переговоры о возможных совместных инвестициях в геологоразведку и добычу в Алжире.
Коммерсантъ 12:28
Политика
Эрдоган: Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе
Анкара больше не намерена мириться с нападениями в зоне безопасности в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Взгляд.ру 14:03
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
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Huawei готовит P30 Pro New Edition с сервисами Google
Стоит напомнить, что Huawei P30 является прошлогодней моделью, тогда как актуальной серией сейчас считается Huawei P40.
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Минтруд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
В Минтруде отметили, оплата труда в период с 6 по 8 мая должна начисляться в штатном режиме.
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Матерацци рассказал, за что его ударил Зидан в финале ЧМ-2006
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Разъём Intel LGA 1700 будет поддерживать три поколения процессоров
Всё чаще появляются новости о процессорах Intel семейства Alder Lake-S, которые станут первыми обладателями конструктивного исполнения LGA 1700.
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В Челябинской области умерли восемь человек с COVID-19
Челябинск, 4 мая 2020, 09:18 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии скончались восемь человек с COVID-19.
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Лукашенко заявил, что парад Победы в Белоруссии отменять не будут
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Snob.ru вчера в 07:01
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В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
Армия и оружие
Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили
Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
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В Саратовской области около 60 человек устроили вечеринку на турбазе
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РИА Новости 13:05