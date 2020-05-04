Экономика
Газета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.РБК07:47
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Армия и оружие
Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили
Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
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Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
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Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
Власти Тульской области рекомендовали жителям носить маски, пишет правительство региона.
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Крутящий момент достигает 600 Нм. Электрический УАЗ «Хантер» тяжелее обычного на 120 кг, если в нем установлена АКБ на 55 кВт/ч.
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Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Политика
Зеленский отказался проводить второй этап медицинской реформы
Нельзя проводить второй этап медицинской реформы, заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 мая на официальном сайте президента.
ИА Красная Весна 13:10
Авто
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Фотошпионы заглянули в салон кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, где обнаружили совершенно новый дизайн интерьера.
За рулем Кубань вчера в 09:19
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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"Герта" приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Самолона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 15:01
Происшествия
В Москве полиция проверяет сообщение о массовой драке
Полиция проводит доследственную проверку из-за сообщения о массовой драке, произошедшей на Рязанском проспекте в Москве.
ТАСС 12:59
Путешествия
Названы страны, которые первыми откроются для туристов
Как сообщает агентство «Прайм», он отметил, что въездной туризм — «игра двусторонняя», поскольку если одна страна откроет границы, а потенциальные клиенты нет, то туристический поток окажется нулевым.
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Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом
Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru вчера в 14:15
Общество
Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган в понедельник впервые объявил об ослаблении ограничительных мер в республике, которые были приняты в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 13:54
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Общество
Финляндия разрешит поездки за границу с 14 мая
Правительство Финляндии приняло очередные меры, ослабляющие ограничения в связи с пандемией коронавируса в стране, с 14 мая, как и ожидалось, будут разрешены поездки за границу, с 1 июня мероприятия до 50 человек, сообщает в понедельник кабмин.
РИА Новости 13:21
Происшествия
Россияне массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС
В Чувашии 11 местных жителей массово попытались отбить пьяного водителя у инспектора ДПС.
Lenta.ru 13:54
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал более 100 млн просмотров на YouTube
Четвертым видеороликом группы Little Big, который набрал более 100 млн просмотром на YouTube, стал клип на песню Go Bananas, сообщили 4 мая сами музыканты на своей странице ВКонтакте.
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Заболевшая Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии
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Петербургский дневник вчера в 02:48
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Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
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Huawei выпустит P30 Pro с сервисами Google
По логике вещей и нынешний Huawei P30 Pro New Edition должен был выйти без них, но все-таки сервисы Google на нем присутствуют.
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Шоу-бизнес
В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина
Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
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Анвар Гатиятулин стал главным тренером «Трактора»
Новый главный тренер поблагодарил за доверие и отметил, что рад вновь возглавить «черно-белых».
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Синоптики рассказали об ожидающихся на территории края сильных дождях, ливнях в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с в течение 4 и 5 мая.
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