Дворкович назвал преимущества цифровых госвалют над биткоином
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал о преимуществах цифровых государственных валют над биткоином. Его слова приводит РИА "Новости".В источнике
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Дворкович оценил будущее государственных цифровых валют
У государственных цифровых валют есть будущее, считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости22:09
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Общественная служба новостей02:03