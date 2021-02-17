Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

По ходу встречи Медведев, который впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open, 14 раз подавал навылет против 8 эйсов у Рублева, совершил 4 двойные ошибки (3 у Рублева) и 33 невынужденные ошибки (39 у Рублева).