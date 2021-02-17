Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Дворкович назвал преимущества цифровых госвалют над биткоином

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович рассказал о преимуществах цифровых государственных валют над биткоином. Его слова приводит РИА "Новости".В источнике
Газета.Ru
ПРАЙМ
Ридус
Общественная служба новостей
МедиаПоток
РИА Новости
Live24
С чего всё началось

Дворкович оценил будущее государственных цифровых валют

У государственных цифровых валют есть будущее, считает председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости22:09
Подробнее о событии

Дворкович рассказал, как технологии изменят мир после коронавируса

РИА Новости01:59

Дворкович назвал преимущества цифровых государственных валют над биткоином

Live2401:13

Экономист Припачкин высмеял Дворковича за слова о будущем государственных цифровых валют

Общественная служба новостей02:03

Дворкович назвал преимущества цифровых госвалют над биткоином

Компания02:00

Дворкович оценил перспективы цифровых госвалют выше биткоина

Ридус00:01

Дворкович назвал преимущества цифровых госвалют над биткоином

Газета.Ru22:48

Дворкович сравнил перспективы цифровых госвалют и биткоина

ПРАЙМ22:05
Интересное

МВД России прописало более 80 требований к безопасности машин при прохождении техосмотра

Как передает агентство ТАСС, автовладельцы, в частности, не смогут пройти техосмотр, если в машине подтекла тормозная жидкость, есть большие трещины на лобовом стекле со стороны водителя, ремни безопасности имеют дефекты.
Эхо Москвывчера в 04:37