Коронавирус
РИА НовостиДворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии
Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. По его словам, резко возрастет спрос на дистанционные услуги.
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Востребованность дистанционных услуг резко возрастет. Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время.
— Аркадий Дворкович, российский экономистТК Звезда 13:23
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