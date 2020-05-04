Востребованность дистанционных услуг резко возрастет. Это касается доставки товаров, касается услуг, связанных с дистанционной работой, дистанционным обучением. Все это будет испытывать бум еще долгое время.

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. По его словам, резко возрастет спрос на дистанционные услуги.

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Космос Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни Тея Козакис из Корнелльского университета, ведущий автор исследования «Спектры высокого разрешения и биосигнатуры планет земного типа, вращающихся вокруг белых карликов», уверена, что вероятнее всего мы найдем жизнь возле мертвых звезд.

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,2K

Общество В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников «По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении. 5

Армия и оружие Глава ДНР раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе Самопровозглашенная Донецкая народная республика должна использовать все возможные методы для создания безопасной среды и защиты мирного населения, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 486

Общество Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом Мытье рук — одно из лучших средств против коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. 76

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,3K

Энергетика Глава Минфина США прогнозирует рост цен на нефть Глава Минфина США в среду на совещании в Белом доме напоминал, что администрация США, пользуясь низкими ценами на энергоносители на мировых рынках, намерена заполнить стратегический нефтяной резерв. 9

Кино Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4» Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram. 13

Авто Появились новые снимки пятидверного Suzuki Jimny Мини-внедорожник Suzuki Jimny, четвертое поколение которого пользуется ажиотажным спросом не только в России, но и в родной Японии, получит пятидверную версию. 11

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 562

Политика Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову». 105

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 3,8K

Гаджеты Apple представила обновленный MacBook Pro c 13-дюймовым дисплеем Apple обновила линейку своих ноутбуков, представив новую модель MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, клавиатурой Magic Keyboard и накопитель, емкость которого вдвое больше той, что у других конфигураций компьютера. 17

Футбол «Локомотив» хочет приобрести 19-летнего форварда «Фламенго» По информации Globo Esporte, московский "Локомотив" рассматривает вариант с приобретением форварда "Фламенго" Линкольна Корреа.

Шоу-бизнес Фото Надежды Кадышевой без фотошопа потрясло фанатов В Сети появилось фото 60-летней народной артистки, сделанное во время одного из последних мероприятий с её участием.