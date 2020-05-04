Экономика
РИА НовостиДворкович оценил идею раздачи денег населению
Бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что не поддерживает идею раздачи денег россиянам в условиях кризиса. "Я не сторонник как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами", — заявил он.
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Общество
В Коми к Дню Победы вывесили баннер с финским солдатом
Российская газета 08:41
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Новые фото пятидверного Suzuki Jimny появились в сети
Судя по фото, большой внедорожник получит увеличенную колесную базу, переработанную линию остекления и дополнительные двери.
ГЛАС.RU 03:46
Армия и оружие
Как СССР в Великую Отечественную создавал экспериментальные танки
Мало кому известно, что вскоре после нападения войск нацистской Германии на СССР, ленинградские танкостроители приступили к созданию танков будущего.
Российская газета 06:10
Политика
600 самолетов и вертолетов поучаствуют в воздушном параде 9 мая
Около 600 самолетов и вертолетов пролетят над 47 городами 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru 11:26
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Общество
В московском метро начнут продавать маски
С 5 мая в московском метро начнут продавать маски, сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.
Российская газета 12:02
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube
Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
iReactor 05:19
Политика
Депутат Рашкин попросил проверить программу Киселева на экстремизм
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову после выпуска программы «Вести недели», где телеведущий Дмитрий Киселев заявил о необходимости «ставить памятники Колчаку, Врангелю, Деникину, Краснову».
РБК 07:54
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
Правительство ФРГ положительно относится к проекту «Северный поток – 2» и рассчитывает на его завершение.
Известия 07:23
Музыка
Ушел из жизни автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко
Москва, 4 мая 2020, 14:38 — REGNUM Автор песен группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни, об этом 4 мая на своей странице в Instagram написал продюсер Андрей Разин.
REGNUM 07:38
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
Общество
Саратовские власти призвали не обслуживать в магазинах людей без масок
Магазины в Саратовской области не должны обслуживать покупателей, которые заходят без маски на лице, считает вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:37
Общество
Илон Маск начал распродавать свою недвижимость
Миллиардер Илон Маск (номер 31 в глобальном списке миллиардеров по версии Forbes, состояние в реальном времени - $37,9 млрд) выставил на продажу два своих дома.
Forbes 11:42
Здоровье
Врачи рассказали о «поразительном симптоме» коронавируса
РИА Новости 10:33
Здоровье
В Перми в больнице №140 выявлен очаг коронавируса
В Перми в урологическом отделении МСЧ №140 был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции.
Рифей-Пермь 09:47
Здоровье
Объяснена причина низкой смертности от коронавируса в России
Как объяснила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в программе "Спасибо, доктор", вышедшей на YouTube-канале "Соловьев LIVE", это связано со своевременным оказанием помощи инфицированным, у которых медики выявляют коронавирус.
Российская газета 11:36
Общество
Эксперт рассказал, как распознать телефонных мошенников
Эксперт предупреждает: уязвимее всего в этой ситуации пожилые люди, они доверчивее и наивнее.
Портал Поиск 09:57
Армия и оружие
Конфликт военных РФ и США в Сирии: американцы отступили
Весь маршрут движения российского патруля был ранее согласован и деконфликтован с представителями международной Коалиции и США.
Военное дело 06:08
Игры
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: обложка и летняя премьера
Warner Bros. на день «Звёздных войн» показала обложку новой игры по мотивам вселенной — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которая перескажет события всех девяти эпизодов.
Игромания.ру 09:40
Общество
В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России призвал ужесточить карантин
Главный кардиолог Минздрава России призывает ужесточить ограничительные меры при пандемии коронавируса.
МедиаПоток вчера в 07:55
Общество
Онищенко рассказал, когда закончится вспышка коронавируса
Бывший главный санитарный врач страны отметил, что ситуация с распространением коронавируса закончится после выписки последнего больного, а также двух инкубационных периодов после последнего случая.
РИА Новости 10:14
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46