Экономика

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Бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что не поддерживает идею раздачи денег россиянам в условиях кризиса. "Я не сторонник как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами", — заявил он.
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Идея раздачи денег населению во время кризиса неразумна — Дворкович

ИА Красная Весна12:12

Дворкович оценил идею раздачи денег населению

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Дворкович отреагировал на идею раздачи денег населению

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Глава фонда «Сколково» не поддержал раздачу денег россиянам

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Дворкович выступил против раздачи денег населению

Московский Комсомолец08:42

Дворкович прокомментировал идею раздачи денег россиянам

Аргументы недели09:06
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Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель фонда «Сколково».
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