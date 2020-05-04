Экономика
РИА НовостиДворкович оценил идею раздачи денег населению
Бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович в интервью РБК заявил, что не поддерживает идею раздачи денег россиянам в условиях кризиса. "Я не сторонник как термина, так и самого способа, связанного с вертолетными деньгами", — заявил он.
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Общество
На Украине решили ослабить карантин
Кабмин Украины одобрил продление карантина до 22 мая, сообщается на сайте правительства страны.
Газета.Ru 10:17
Экономика
Дворкович: экономический кризис только начинается
Бывший вице-премьер, глава фонда «Сколково» и Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович считает, что экономический кризис только начинаетсяи он еще не затронул многие сегменты.
Коммерсантъ 09:50
Здоровье
В Калининградской области отказались работать около 350 медиков
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусной инфекцией, рассказал журналистам в понедельник региональный министр здравоохранения Александр Кравченко.
РИА Новости 10:43
Футбол
Шалимов назвал шуткой свои слова о жалующихся на нищету россиянах
Главный тренер грозненского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» Игорь Шалимов объяснил свои слова о том, что испытывающие финансовые сложности граждане страны — это ноющие «дармоеды», которые сами виноваты в своем положении.
РБК 09:11
Общество
Спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал информацию о вспышке коронавируса, а также уничтожал доказательства.
Европейско-Азиатские новости вчера в 03:19
Происшествия
В Севастополе на пожаре эвакуировано 80 человек
Вечером 3 мая в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир на четвёртом этаже 10-этажного дома по улице Николая Музыки, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Севастополь 02:10
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Происшествия
По инциденту в «Аквамарине» возбуждено дело о побоях
В отношении мужчины, подозреваемого в нападении на женщину на территории апарт-отеля «Аквамарин» в Севастополе, возбуждено административное расследование, сообщает пресс-служба УМВД города-героя.
ForPost 11:05
Армия и оружие
В ДНР заявили о 10 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Аргументы и Факты 03:32
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19
Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.
РИА Новости 07:27
Хоккей
Главным тренером «Трактора» стал Анвар Гатиятулин
Новым главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор» на следующие три года станет Анвар Гатиятулин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 10:35
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Политика
Владимир Путин обратится к россиянам 9 Мая
В День Победы президент страны возложит цветы к Вечному огню в Москве. После этого Владимир Путин выступит с обращением к гражданам.
Бугульминская газета 02:31
Шоу-бизнес
Яна Рудковская опровергла слухи о психическом заболевании сына
Продюсер, светская львица, звездная мама Яна Рудковская опубликовала в личном блоге пост, опровергающий слухи о заболевании ее маленького сына.
Летидор 05:04
Общество
В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости 10:42
Общество
Попова заявила о невозможности остановить распространение коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, что может ожидать россиян до появления вакцины.
Medical Note 07:35
Авто
Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson
Кроссовер Hyundai Tucson нового поколения удивит салоном.
Автоновости дня вчера в 05:07
Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
Хоккей
Вратарь СКА Мельничук подписал контракт с «Сан-Хосе»
Вратарь системы СКА Алексей Мельничук стал игроком «Сан-Хосе». Об этом в твиттере сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн.
Спорт БИЗНЕС Online 10:10
Общество
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая
Промежуточные и итоговые отметки за 2019-2020 учебный год поставят школьникам в Москве 15 мая, а с 18 мая ученики перейдут в режим свободного посещения онлайн-уроков.
ТАСС 05:06
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня 02:23
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 07:20
Гаджеты
Apple выпустила новый Macbook Pro
Американская корпорация Apple выпустила новую модель Macbook Pro с 13-дюймовым экраном.
Lenta.ru 10:28
Политика
Помпео объявил о доказательствах китайского происхождения коронавируса
США располагают достаточным количеством свидетельств того, что коронавирус COVID-19 искусственно создан в лаборатории в Ухане и оттуда начал распространяться по миру.
Вести.Ru вчера в 11:13
Общество
Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России
Риск повторения итальянского сценария распространения коронавируса в России маловероятен, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Москва 24 вчера в 07:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла слухи о расставании с Давой
В прямом эфире Инстаграма звезда посмеялась над фейковыми новостями Вчера, 3 мая, Ольга Бузова провела совместный прямой эфир в Инстаграме вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
WomanHit.ru 03:35
Общество
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
В Челябинской области планируют ввести масочный режим
Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 07:55
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается
По сообщению регионального Роспотребнадзора, в Свердловской области за последние 24 часа зафиксировали 53 новых случая коронавируса (сутками ранее число новых зараженных составило 75 человек).
Время Пресс 04:11