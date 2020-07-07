Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.

с чего всё началось

В России только начинается самый тяжелый период кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, а также падением цен на нефть. В этом уверен председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Он считает, что ситуация в Европе еще не достигла дна, "особенно в России".

Дворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России

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