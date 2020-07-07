Экономика
Московский КомсомолецДворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России
В России только начинается самый тяжелый период кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, а также падением цен на нефть. В этом уверен председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. Он считает, что ситуация в Европе еще не достигла дна, "особенно в России".
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.ТАСС07 июля в 05:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Дворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России
Московский Комсомолец07 июля в 05:37
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 15:20, Ашберн
Киберспорт
Сиквел Superhot выйдет из раннего доступа в середине июля
Разработчики Superhot: Mind Control Delete объявили дату полноценного релиза игры — он состоится 16 июля на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru 12:56
Происшествия
СК предъявил хабаровскому губернатору обвинение в организации убийств
Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств.
РБК 13:14
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay, позволяющий оплачивать товары и услуги через приложение «Сбербанк онлайн», говорится в релизе банка.
Ведомости 06:37
Происшествия
С Михаила Ефремова взыскали более ста тысяч рублей
Хамовнический районный суд взыскал с Михаила Ефремова более 117 тысяч рублей по иску Инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС), сообщило Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 15:05
Футбол
Газизов: тяжело давалось решение об уходе из «Уфы»
RT на русском 12:24
Политика
Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка
Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
РИА Новости 11:20
Спорт
Китай отменил почти все международные соревнования до конца 2020 года
Китай откажется от проведения большинства международных соревнований в 2020 году.
Матч ТВ 09:52
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Киберспорт
Над какими 8 играми работала Valve, прежде чем выпустить Half-Life: Alyx?
Для проекта даже отсканировали внешность Фрэнка Шелдона, внешность которого использовали для образа G-Man в Half-Life 2. Проект отменили из-за сырости движка.
Игромания.ру 13:52
Экономика
Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар 3,4 млрд рублей
"Национальная система платежных карт" (НСПК), оператор платежной системы "Мир", вошла в число крупнейших российских рекламодателей и в 2019 году потратила на рекламу, маркетинг и пиар 3,367 млрд рублей, следует из ее отчетности.
Интерфакс 08:16
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Здоровье
Смог убил 50 тысяч человек в двух городах Китая с начала года
Примерно 49 тысяч человек умерло в двух крупнейших городах Китая с начала года из-за смога.
Lenta.ru 14:42
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Известная российская Певица Пелагея в ходе бракоразводного процесса приняла решение подать встречный иск на своего бывшего супруга хоккеиста Ивана Телегина.
CT news 12:43
Общество
Нижегородская область поднялась в рейтинге регионов по инвестклимату
Нижегородская область по итогам 2019 года поднялась в инвестиционном рейтинге на 39 позиций и вошла в топ-20 субъектов РФ по этому показателю, это успех всего региона, заявил глава области Глеб Никитин.
РИА Новости 12:28
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Политика
Власти назвали условие возобновления международного авиасообщения
Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 13:10
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
Здоровье
Минздрав принял меры против нехватки лекарств для онкобольных
Министерство собрало информацию о потребности в лекарстве и направило письмо в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с целью наращивания производства необходимого количества лекарственного препарата.
Известия 13:17
Шоу-бизнес
Джиган признался, что официально признан психбольным из-за наркотиков
Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) стал гостем ютуб-шоу, где он признался, что официально был признан психбольным и у него даже имеется справка об этом.
РЕН ТВ 12:17
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков
Недомогание и плохое самочувствие могут быть связаны, с чем угодно, и лишь во время случайного осмотра врача выясняется, что человек болен сахарным диабетом.
Live24 08:26
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 10:38
Футбол
«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Футбол
Названа дата, когда «Шахтер» узнает место проведения матча с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Донецкий «Шахтер» по окончании чемпионата Украины переключится на подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», который состоится 5 или 6 августа.
Metaratings 07 июля в 11:09
Политика
Лукашенко рассказал о беспримерном давлении на Белоруссию
В настоящее время Белоруссия испытывает самое сильное давление за все время своей независимости, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 13:07
Политика
Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52