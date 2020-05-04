Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиДворкович отреагировал на идею раздачи денег населению

Аркадий Дворкович. возглавляющий фонд "Сколково", заявил, что им не поддерживается идея раздачи денег жителям России в условиях кризиса, сообщает РИА Новости.
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Дворкович прокомментировал идею раздачи денег россиянам

Аргументы недели09:06

Дворкович отреагировал на идею раздачи денег населению

Ореанда-Новости09:05

Дворкович оценил идею раздачи денег населению

РИА Новости08:34

Глава фонда «Сколково» не поддержал раздачу денег россиянам

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Дворкович выступил против раздачи денег населению

Московский Комсомолец08:42

Дворкович раскритиковал «вертолетные деньги»

Вестник Кавказа08:57
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 09:43, Ашберн
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Общество

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Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:32
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Общество

В Кузбассе продлили режим повышенной готовности

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РИА Новости 07:07
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Гаджеты

В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения

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Происшествия

В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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На рендерах показан смартфон Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой

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Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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Дата предстоящих президентских выборов в Белоруссии будет определена в ближайшее время, крайний срок их проведения — конец августа, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
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Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
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Популярный спортивный журнал France Football опубликовал список 50 самых красивых голов в современной истории Лиги чемпионов.
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Рудковская резко отреагировала на слухи о диагнозе сына

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Озвучена дата старта второго сезона шоу «Маска»

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Власти Украины планируют продлить карантин до 22 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
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В Калининградской области 350 медиков отказались работать из-за коронавируса

В Калининградской области 100 врачей и 250 среднего медицинского персонала отказались от работы из-за коронавируса в самом начале пандемии.
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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель фонда «Сколково».
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