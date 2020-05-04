Экономика
Ореанда-НовостиДворкович отреагировал на идею раздачи денег населению
Аркадий Дворкович. возглавляющий фонд "Сколково", заявил, что им не поддерживается идея раздачи денег жителям России в условиях кризиса, сообщает РИА Новости.
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Здоровье
В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом
Наиболее активно распространение инфекции происходит при тесных контактах в семье, в местах большого скопления людей и организованных коллективах с длительным пребыванием людей (воинские коллективы, образовательные учреждения, дома для престарелых, психоневрологические диспансеры, учреждения ФСИН).
Lenta.ru вчера в 23:22
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
Политика
Тимошенко стала долларовым миллионером
Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн.
РБК 08:43
Общество
Минздрав РФ: выход на плато по коронавирусу в России еще не было
Россия еще не вышла на плато по коронавирусу. Об этом сообщил пульмонолог министерства здравоохранения РФ.
Народные новости 09:38
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Политика
Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем
Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:32
Общество
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен до 11 мая, ограничительные меры начнут снимать поэтапно, после снижения числа заразившихся коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Кемеровской области в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:07
Гаджеты
В сети появилась информация о мощном GPU NVIDIA следующего поколения
ИА Красная Весна вчера в 15:41
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Гаджеты
На рендерах показан смартфон Nokia 9.3 PureView с подэкранной камерой
Актуальные Новости 01:37
Общество
Московским школьникам выставят годовые оценки 15 мая
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
Известия 06:08
Политика
Лукашенко: выборы президента Белоруссии пройдут до конца лета
Дата предстоящих президентских выборов в Белоруссии будет определена в ближайшее время, крайний срок их проведения — конец августа, сообщил президент республики Александр Лукашенко.
Коммерсантъ 08:27
Киберспорт
В Call of Duty: Warzone появится режим для двух игроков
В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появится долгожданный отдельный режим для двух игроков, подтвердил креативный директор студии Raven Software Амос Худж в интервью GamerGen.
Чемпионат вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла слухи о расставании с Давой
В прямом эфире Инстаграма звезда посмеялась над фейковыми новостями Вчера, 3 мая, Ольга Бузова провела совместный прямой эфир в Инстаграме вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном.
WomanHit.ru 03:35
Космос
Ученые подсчитали, сколько в год метеоритов падает на Землю
Какое количество метеоритов ежегодно падает на Землю в виде крупных камней, попытались выяснить британские ученые на основе исследований, проведенных во льдах Антарктиды.
Газета.Ru вчера в 11:07
Футбол
France Football назвал самый красивый гол в истории Лиги чемпионов
Популярный спортивный журнал France Football опубликовал список 50 самых красивых голов в современной истории Лиги чемпионов.
РИА Новости 08:42
Общество
Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
Шоу-бизнес
Рудковская резко отреагировала на слухи о диагнозе сына
В последнее время в интернете распространяются слухи о том, что сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша, которого в семье называют Гном Гномычем, страдает от нарушений психического развития.
Рамблер 07:47
Общество
Гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала идеальную растяжку
Отечественная гимнастка Александра Солдатова продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку.
Актуальные Новости 07:19
Культура
Озвучена дата старта второго сезона шоу «Маска»
Городовой 02:50
Общество
Правительство Украины продлило карантин до 22 мая
Власти Украины планируют продлить карантин до 22 мая. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
Мой Брянск 07:42
Здоровье
В Калининградской области 350 медиков отказались работать из-за коронавируса
В Калининградской области 100 врачей и 250 среднего медицинского персонала отказались от работы из-за коронавируса в самом начале пандемии.
Калининград.Ru 07:32
Происшествия
В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе.
Газета.Ru 04:33
Хоккей
Фёдоров опередил Овечкина в рейтинге лучших российских легионеров НХЛ
Портал The Hockey Writers составил список из 50 лучших российских хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по своей версии.
Известия вчера в 22:04
Здоровье
Министр: почти во всех медучреждениях области были случаи коронавируса
Новый Калининград Почти во всех медицинских учреждениях региона выявлялись случаи коронавируса.
Новый Калининград.Ru 07:32