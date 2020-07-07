Экономика

News-24.ruNews-24.ruДворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Что очень вероятно — Россия лишь постепенно входит в самый трудный период этого кризиса, нам только предстоит пережить проблемные моменты, справиться с ними и двигаться дальше. А в Европе уже во всю ликуют и думают, что им уже удалось выйти из кризисной ситуации, что все позади.
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с чего всё началось

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
ТАСС07 июля в 05:24

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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

РИА Новости07 июля в 14:00

Дворкович предрёк России новый кризис из-за пандемии коронавируса

News.ru07 июля в 14:29

В России отметили начало самого тяжелого периода кризиса

Lenta.ru07 июля в 05:21

Дворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России

Московский Комсомолец07 июля в 05:37

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

ТАСС07 июля в 05:24

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса

URA.Ru07 июля в 06:10

Дворкович заявил о начале самого тяжелого периода кризиса в России

Взгляд.ру07 июля в 05:04
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:28, Ашберн
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
4K
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

RT на русском 07:02
3,2K
Политика

В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами.
RT на русском 12:18
Шоу-бизнес

Бережная рассказала, почему не состоялся ее брак с Сихарулидзе

CT news вчера в 07:48
Политика

Госдума выявила факты влияния иностранных НПО на голосование в России

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 10:35
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Культура

В Третьяковке открылась выставка о брежневской эпохе

RuNews24.ru 00:54
5
Футбол

«Уфа» не получит от «Спартака» финансовой компенсации за Газизова

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
Вести.Ru 07:23
Общество

Delivery Club выплатила курьерам большую часть долгов по зарплате

Компания Delivery Club выплатила большинству своих курьеров долги по зарплате.
Вести.Ru 06:06
19
Общество

В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом

Российская газета вчера в 17:33
831
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
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Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Российская газета 07:23
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Здоровье

Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
Городовой 11:58
130
Общество

Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
19
Транспорт

В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах

ToDay News Ufa 08:37
130
Транспорт

В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с сентября снизят тарифы вне часа пик, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
РИА Новости 12:02
122
Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Происшествия

Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео

Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
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Здоровье

Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что в России на данный момент времени нет случаев, когда у переболевшего коронавирусной инфекцией человека оказался отрицательный тест на антитела.
ToDay News Ufa 09:07
10
Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,5K
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
343
Общество

Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.
РИА Новости 12:07
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Шоу-бизнес

Симоньян похудела на 30 кг ради свадьбы Навки

Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
Shraibikus News вчера в 07:53
57
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета 07 июля в 04:41
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Политика

МИД РФ заявил о праве Москвы на ответ на санкции Великобритании

Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
Известия 09:35
8
Космос

SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
1
Армия и оружие

В воздушно-космических силах России появится второй самолет «Премьер»

Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
Neva.Today вчера в 17:40
12
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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель фонда «Сколково».
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