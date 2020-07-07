Экономика
News-24.ruДворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Что очень вероятно — Россия лишь постепенно входит в самый трудный период этого кризиса, нам только предстоит пережить проблемные моменты, справиться с ними и двигаться дальше. А в Европе уже во всю ликуют и думают, что им уже удалось выйти из кризисной ситуации, что все позади.
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с чего всё началось
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.ТАСС07 июля в 05:24
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Дворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России
Московский Комсомолец07 июля в 05:37
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В кабмине оценили сообщения о планах возобновления перелётов
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами.
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Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России установила факты противоправного влияния неправительственных организаций из других стран на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
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Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
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Компания Delivery Club выплатила большинству своих курьеров долги по зарплате.
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В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
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Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
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В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
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Транспорт
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро с сентября снизят тарифы вне часа пик, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
РИА Новости 12:02
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Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
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Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
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Как сообщает ToDay News Ufa, глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что в России на данный момент времени нет случаев, когда у переболевшего коронавирусной инфекцией человека оказался отрицательный тест на антитела.
ToDay News Ufa 09:07
Экономика
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.
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Симоньян рассказала, что периодически сидит на диетах, чтобы сбросить несколько лишних кг, из-за которых она не может носить любимую одежду.
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Экономика
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REGNUM 07 июля в 04:30
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Россия оставляет за собой право на принятие мер в ответ на британские санкции.
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Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва вчера в 12:32
Армия и оружие
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Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
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