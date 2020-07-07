Экономика

Газета.RuГазета.RuДворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС. По его словам, в России слишком оптимистичные прогнозы относительно кризиса.
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Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

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У журналистки Бекбулатовой проводятся обыски

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Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

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Начинается процесс по делу голливудского актера Джонни Деппа — он обвинил британскую газету Sun, написавшую об избиении Эмбер Хёрд, в клевете.
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Назван самый привлекательный паспорт в условиях пандемии коронавируса

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Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
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В Свердловской области ужесточили показания для проведения КТ

В Свердловской области стали более жёсткими показания для проведения КТ.
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Армия и оружие

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Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель фонда «Сколково».
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