Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
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с чего всё началось

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
ТАССвчера в 05:24

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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

РИА Новостивчера в 14:00

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

ТАССвчера в 05:24

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса

URA.Ruвчера в 06:10

Дворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России

Московский Комсомолецвчера в 05:37

Дворкович предрёк России новый кризис из-за пандемии коронавируса

News.ruвчера в 14:29

В России отметили начало самого тяжелого периода кризиса

Lenta.ruвчера в 05:21

Дворкович заявил о начале самого тяжелого периода кризиса в России

Взгляд.рувчера в 05:04
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Футбол

«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года

"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 17:53
Наука

Причиной розового снега в Итальянских Альпах стали водоросли

Водоросли не опасны, но розовый снег говорит об их небывалом размножении из-за повышения температуры воздуха.
МТВ онлайн 00:31
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Финансы

Рубль сохранил позиции на валютном рынке Таджикистана

Национальный банк Таджикистана объявил курс сомони по отношению к иностранным валютам.
Sputnik Таджикистан 06 июля в 06:58
Политика

Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
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Происшествия

В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM 05 июля в 22:32
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Здоровье

СПЧ запросит у Минздрава и МВД статистику по домашнему насилию в период пандемии

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросит у Минздрава и МВД статистику по домашнему насилию в период пандемии нового коронавируса.
ТАСС 00:53
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Журналиста Ивана Сафронова заподозрили в госизмене Утром, 7 июля, по делу о госизмене был задержан советник главы "Роскосмоса", бывший корреспондент "Коммерсанта" Иван Сафронов.
РБК вчера в 12:02
Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
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Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Политика

На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК вчера в 17:36
4
Экономика

Оформляйтесь правильно: как стать самозанятым в России

С 1 июля особый налоговый режим в России ввели повсеместно, а делиться деньгами с государственной казной будут начиная с 16 лет.
НГС вчера в 21:00
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Недвижимость

В Петербурге вторичное жильё подорожало на 7,3%

Во вторник, 7 июля, стало известно, что в Петербурге во втором квартале 2020 года зафиксировали ажиотажный спрос на вторичное жильё.
Форпост Северо-Запад вчера в 04:09
3
Здоровье

Госдума одобрила законопроект о создании регистра пациентов-льготников

Государственная дума в окончательном третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания».
Фармацевтический вестник вчера в 09:37
1
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Происшествия

В Брянске задержали главу комитета ЖКХ Игоря Гинькина

Председателя комитета жилищно-комунального хозяйства Брянской городской администрации Игоря Гинькина задержали правоохранители.
Брянская улица вчера в 13:26
8
Политика

День России предложили перенести на 1 июля

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Известия 00:19
42
Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru 06 июля в 02:42
5,1K
Космос

«Союз МС-17» не полетит к МКС по сверхбыстрой схеме

С 2013 года пилотируемые корабли «Союз» с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, взамен двухсуточной.
Военное дело вчера в 04:04
1
Политика

Berliner Zeitung: Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить

Немецкие журналисты обратили внимание на то, что многие мировые СМИ в своих материалах на эту тему игнорировали некоторые части текста Путина, которые были не очень удобны в контексте трактовки на Западе событий, предшествовавших началу Второй мировой войны.
ПолитРоссия вчера в 10:49
26
Политика

Госдума просит Госсовет Турции сохранить статус собора Святой Софии

Напомним, 2 июля Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть.
ИА Красная Весна 06 июля в 16:03
57
Политика

Тимошенко заявила о «жестоком обмане» украинцев

Lenta.ru вчера в 23:29
28
Происшествия

Под Красноярском женщина погибла при попытке сделать селфи

В Красноярском крае погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время попытки сделать селфи.
Известия вчера в 23:56
6
Транспорт

Международный терминал D «Шереметьево» возобновит работу 27 июля

Аэропорт «Шереметьево» 27 июля откроет международный терминал D, закрытый в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 12:14
62
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
3,7K
Игры

Авторы ремейка Mafia представили тизер геймплея

7 июля студия Hangar 13 опубликовала геймплейный тизер Mafia: Definitive Edition.
CyberSport.ru вчера в 11:33
8
Здоровье

Красноярский врач рассказал о дефиците мест в больницах

Рассказ о жизни в госпитале, где лечат инфицированных коронавирусом (а чаще у пациентов и другие сопутствующие заболевания), появился в Instagram краевой больницы.
НГС24 вчера в 08:43
57
Общество

В России отмечается День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в традиции Русской православной церкви (РПЦ) считаются покровителями семьи и брака.
ТАСС вчера в 17:08
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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель фонда «Сколково».
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