Экономика
ГлобалМСК.руДворкович предрек России скорый экономический кризис
Аркадий Дворкович высказался по поводу вероятности развития экономического кризиса в России. Глава фонда «Сколково» считает, что основные проблемы стране придется решать в ближайшие летние месяцы.
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с чего всё началось
"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.РБК04 мая в 07:47
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Общество
Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования
РЖД отменили более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина.
РИА Новости 08:33
Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия вчера в 09:29
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун попал в больницу с коронавирусом
Совладелец нефтяной компании «Лукойл» и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован после заражения коронавирусом.
Lenta.ru 05:23
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Происшествия
Разгрузка за углом: саратовцы удивлены поведением перевозчиков
Минтранс установил владельцев автобуса со Степана Разина Рейд.
Взгляд-инфо 06:31
Политика
Премьер-министр Японии поздравил Путина с 75-летием Победы
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне во время телефонного разговора в четверг.
Известия 07:12
Общество
Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая
Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина.
Деловая газета. Юг 08:04
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Национальные Интересы 04 мая в 09:11
Общество
В Москве начнут штрафовать за нарушения масочного режима на работе
Власти Москвы начнут штрафовать граждан за нарушения масочного режима на рабочих местах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Общество
Алиханов объяснил снижение числа заболевших коронавирусом
Снижение числа выявленных случаев коронавируса за сутки связано с завершением выявления зараженных в Калининградской областной клинической больнице (КОКБ).
Каскад 05:34
Политика
Грузия с 1 июля планирует начать принимать иностранных туристов
Грузия с 1 июля будет готова к приему иностранных туристов, заявил премьер-министр Георгий Гахария.
Газета.Ru 07:37
Общество
В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса
В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса.
Екатеринбург в эфире 04:42
Экономика
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей.
Российская газета 05:02
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала, как дурачится с мужем на карантине
Певица Вера Брежнева опубликовала забавное видео, в котором вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой подпевает строчке из песни про коронавирус.
Народные новости вчера в 13:53
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Российский миллиардер Босов покончил с собой
Известия вчера в 11:33
Политика
Путин призвал не перегибать палку с санитарными мерами
Президент РФ Владимир Путин на совещании по транспорту призвал не переусердствовать с требованиями к бизнесу по соблюдению санитарных мер после эпидемии коронавируса.
BFM.ru 07:47
Общество
В Иванове скончался архимандрит Амвросий Юрасов
Говорит Москва 07:15
Общество
Собянин назвал «реальное число» заразившихся коронавирусом
Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 05:25
Общество
Верховный суд Карелии оставил под арестом историка Юрия Дмитриева
Дмитриев останется под стражей в СИЗО № 1 Петрозаводска до 25 июня.
ИА Республика 06:13