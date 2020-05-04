"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.

с чего всё началось

Аркадий Дворкович высказался по поводу вероятности развития экономического кризиса в России. Глава фонда «Сколково» считает, что основные проблемы стране придется решать в ближайшие летние месяцы.

Общество Глава РЖД заявил об отмене более половины поездов дальнего следования РЖД отменили более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Общество Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции. 27

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 42

Политика Премьер-министр Японии поздравил Путина с 75-летием Победы Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне во время телефонного разговора в четверг. 2

Общество Власти Кубани представят план выхода из карантина 12 мая Как проинформировала глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, на следующем заседании оперативного штаба 12 мая будет предложен дифференцированный выход из режима карантина. 17

Общество Алиханов объяснил снижение числа заболевших коронавирусом Снижение числа выявленных случаев коронавируса за сутки связано с завершением выявления зараженных в Калининградской областной клинической больнице (КОКБ). 3

Общество В Свердловской области зафиксировано 76 случаев коронавируса В Свердловской области по последним данным за прошедшие сутки было зафиксировано 76 случаев коронавируса. 15

Экономика ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров и нелегальных кредиторов, увеличение количества сайтов и платформ, предлагающих заработок на криптовалютах, а также прогнозирует всплеск предложений от так называемых раздолжнителей. 5

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 923

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала, как дурачится с мужем на карантине Певица Вера Брежнева опубликовала забавное видео, в котором вместе с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой подпевает строчке из песни про коронавирус. 1

Происшествия Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции» Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. 327

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,4K

Политика Путин призвал не перегибать палку с санитарными мерами Президент РФ Владимир Путин на совещании по транспорту призвал не переусердствовать с требованиями к бизнесу по соблюдению санитарных мер после эпидемии коронавируса. 27