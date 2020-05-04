"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.

с чего всё началось

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Здоровье На Украине выявили более 12,6 тыс. пациентов с КОВИД На Украине количество пациентов с выявленным КОВИД "перевалило" за 12,6 тыс. Болезнь подтвердили у 881 несовершеннолетних и 2479 медиков.

Авто Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок. 151

Общество Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. 10

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио. 1,3K

Здоровье 2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. 141

Общество В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова. 498

Гаджеты В продажу поступили ноутбуки Samsung Galaxy Book с QLED-дисплеями Сегодня в продажу поступили ноутбуки серии Galaxy Book производства Samsung, в которых применяются QLED-панели.

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 535

Здоровье Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек. 110

Общество Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими. 80

Общество В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса За последние сутки в стране подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах.

Общество В Севастополе выявлены семь новых случаев коронавируса В Республике Крым выявлены 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице. 120

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $29 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск. 80

Здоровье Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов. 3