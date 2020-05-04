Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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с чего всё началось

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.
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Экономический кризис в России только начинается, — с такой оценкой выступил бывший вице-премьер Дворкович

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Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

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