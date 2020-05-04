Экономика
РИА НовостиДворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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с чего всё началось
"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.РБКвчера в 07:47
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На Украине выявили более 12,6 тыс. пациентов с КОВИД
На Украине количество пациентов с выявленным КОВИД "перевалило" за 12,6 тыс. Болезнь подтвердили у 881 несовершеннолетних и 2479 медиков.
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Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
Авто
Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной
Гигантские убытки, понесенные автодилерами в России вследствие карантинных мер, могут обернуться очередным повышением цен и отменой всех оставшихся скидок.
Автоновости дня вчера в 02:23
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
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Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Староста района Прага-6 Ондржей Коларж направил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, находившегося на административной территории района, сообщило Чешское радио.
Газета.Ru 02:30
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Здоровье
2443 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов страны по числу официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 02 мая в 05:31
Общество
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В случае развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России по оптимистичному сценарию восстановление международного сообщения может начаться в середине лета, отметила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.
RT на русском 03 мая в 17:10
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В продажу поступили ноутбуки Samsung Galaxy Book с QLED-дисплеями
Сегодня в продажу поступили ноутбуки серии Galaxy Book производства Samsung, в которых применяются QLED-панели.
3DNews вчера в 13:51
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Здоровье
Врачи РФ заметили связь между курением и коронавирусом
Французский институт Луи Пастера ранее назвал курение возможным «фактором защиты от коронавируса», выявив только 4,4% курильщиков в группе из 350 человек.
RuNews24.ru вчера в 23:11
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Доктор Комаровский назвал способы укрепления иммунитета
Комаровский отметил, что многие люди ленятся заниматься физкультурой, садиться на диету и быть сдержанными и любящими с близкими.
РБК вчера в 23:10
Общество
В России зафиксирован 10 581 новый случай коронавируса
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В Татарстане выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом.
Республика Татарстан 03:36
Общество
От пневмонии в Пензе умерла медработник
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Общество
В Севастополе выявлены семь новых случаев коронавируса
В Республике Крым выявлены 17 новых заболевших коронавирусом за сутки, более половины заразились в больнице.
Севастополь.ру 04:09
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $29
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,8% - до $29,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:46 мск.
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Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом
Для борьбы с коронавирусом Тедрос Аданом Гебрейесус призвал увеличить производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.
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Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
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У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
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Президент UFC Уайт рассказал о безумном богатстве Хабиба Нурмагомедова
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Доктор Мясников призвал не ложиться в больницу с температурой
Если вы стоите или сидите — вам в больнице делать нечего.
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Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму
Пожилая женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус, умерла в Крыму, сообщил во вторник глава республики Сергей Аксенов.
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Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36