В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.

с чего всё началось

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