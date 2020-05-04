Экономика
РИА НовостиДворкович предрек скорое наступление экономического кризиса
Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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с чего всё началось
В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.РБКвчера в 07:47
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Общество
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс с 300 россиянами
Из Лос-Анджелеса в Москву вылетел вывозной рейс, на борту которого находятся граждане России, столкнувшиеся с проблемами при попытке вернуться на родину из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
РБК 00:38
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Новый сезон «Танцев со звездами» стал «самым беспрецедентным»
Bimru.ru вчера в 05:15
Политика
Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе
Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе Киев заявил, что больше не хочет вести переговоры с нынешними представителями непризнанных республик Донбасса.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Путин 6 мая обсудит поэтапный выход из режима ограничений
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание, в ходе которого обсудит рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
Известия вчера в 07:00
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
REGNUM вчера в 20:43
Политика
В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости вчера в 04:10
Политика
Депутат рады рассказал об обмане Саакашвили жителей Одессы
Об обмане жителей Одессы во время губернаторства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили рассказал в эфире канала NewsOne сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.
Известия 00:07
Политика
В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы
В столице в понедельник состоялась репетиция воздушной части парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.
РИАМО вчера в 04:41
Происшествия
В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались.
РИА Новости 00:50
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае превысило 500
Количество случаев инфицирования коронавирусом в Алтайском крае за последние сутки выросло на 36, составив 534 случая, говорится в сообщении оперативного штаба.
ТАСС вчера в 00:11
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
Политика
Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии
Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $28
ТАСС вчера в 21:01
Кино
Богомолов сообщил о дате премьеры сериала про ангарского маньяка
Премьера сериала «Хороший человек», снятого по мотивам истории об ангарском маньяке, впервые покажу осенью 2020 года, сообщил режиссер проекта Константин Богомолов.
Sibnet Новости 00:06
Общество
Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая
Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва вчера в 05:15
Кино
Netflix заказал сценарий второй части боевика «Эвакуация»
Лос-Анджелес, США, 5 мая 2020, 07:58 — REGNUM Потовый сервис Netflix заключил контракт с Джо Руссо, в рамках которого известный режиссёр и продюсер напишет сценарий для второй части фильма «Эвакуация».
REGNUM 00:58
Происшествия
Собака два месяца ждала хозяина на льду залива в Магадане
Спасатели из Магадана провели операцию по спасению собаки, которая 2 месяца ждала хозяина на льду залива и не уходила с места.
iReactor вчера в 11:35
Здоровье
В Приморье число заразившихся коронавирусом выросло до 635 человек
Почти 90 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число выявленных заболевших достигло 635, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru вчера в 06:38
Общество
У Илона Маска и певицы Граймс родился ребенок
О рождении ребенка сообщил Маск в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44