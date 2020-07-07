Экономика
News-24.ruДворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Что очень вероятно — Россия лишь постепенно входит в самый трудный период этого кризиса, нам только предстоит пережить проблемные моменты, справиться с ними и двигаться дальше. А в Европе уже во всю ликуют и думают, что им уже удалось выйти из кризисной ситуации, что все позади.
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с чего всё началось
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.ТАСС07 июля в 05:24
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Дворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России
Московский Комсомолец07 июля в 05:37
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
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Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является "Тинькофф банк" с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб. НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы "Мир".
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Lenta.ru 10:37
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Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
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Коммерсантъ 02:24
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Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
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В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
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