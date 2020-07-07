Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

с чего всё началось

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович предрёк новый виток кризиса в стране, который вызовет пандемия коронавируса. Соответствующее заявление он сделал на форуме Innoprom. Специфика этого кризиса состоит в его глобальности, в первую очередь.

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