Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

Экономический кризис только начинается, и его последствия пока не затронули часть сегментов экономики, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
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с чего всё началось

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.
РБК04 мая в 07:47

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Кричевский опроверг прогнозы Дворковича

Национальная служба новостей05 мая в 05:10

Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии

РБК04 мая в 07:55

Экономический кризис в России только начинается, — с такой оценкой выступил бывший вице-премьер Дворкович

Эхо Москвы05 мая в 01:32

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

РИА Новости04 мая в 14:49

Дворкович: экономический кризис только начинается

Коммерсантъ04 мая в 09:50

Дворкович считает, что основная поддержка компаниям от государства понадобится в июне-июле

ТАСС04 мая в 08:34

Дворкович рассказал, когда ждать пик экономического кризиса

Комсомольская правда05 мая в 00:04
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Общество

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая

В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
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Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета 16:21
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«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском 15:07
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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Как корабль OSIRIS-REx возьмет пробу грунта с астероида Бенну

Во время последнего оборота аппарату удалось приблизиться к поверхности Бенну на критическую дистанцию в 75 метров.
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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Бактерии оказались способны расти в атмосфере чистого водорода

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Футбол

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Министр здравоохранения Голландии Уго Де Йонг заявил, что в стране будут запрещены массовые мероприятия, пока не будет изобретена вакцина от коронавирусной инфекции.
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Тутберидзе высказалась об уходе Трусовой к Плющенко

Тренер Этери Тутберидзе в Instagram высказалась об уходе фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
Мойка78 вчера в 21:41
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Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

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РБК 15:46
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Здоровье

Видео из реанимации показали липецкие врачи

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Solo: «Топ-1 СНГ – бесполезный ярлык в нынешних реалиях»

Капитан Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в Открытом письме на Sports.ru рассказал о состоянии команды.
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
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Общество

В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений

Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
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Общество

Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня

Финляндия сохранит пограничный контроль до 14 июня на всех границах, сообщает в четверг министерство внутренних дел страны.
РИА Новости 08:41
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Политика

В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов

Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС вчера в 01:34
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Политика

Боксеров Усика и Ломаченко записали во враги Украины

Боксеров записали во враги Украины, обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и попытках выступить против независимости украинского православия от контроля России.
Lenta.ru 08:28
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Общество

Главный санитарный врач Петербурга назвала условия отмены карантина

В Петербурге снятие ограничений по коронавирусу станет возможно, когда темпы прироста заболеваемости не будут превышать 2%, заявила телеканалу «Санкт-Петербург» главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова.
DP.RU 12:04
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Общество

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия

В Москве с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия, сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
RT на русском вчера в 09:50
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Футбол

«Зенит» предложил Семаку новый контракт с зарплатой 1,8 млн евро

Источник отмечает, что "Зенит" предлагает специалисту зарплату 1,8 млн евро, а с учётом бонусов сумма может достичь 2 млн.
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
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Авто

После майских праздников у дилеров появится обновленный Skoda Rapid

Первые «товарные» Skoda Rapid нового поколения поступят к российским дилерам после майских праздников.
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Компания Microsoft информировала о начале акции, в ходе которой подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate смогут поиграть на консоли Xbox One с существенными скидками.
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета

Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
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