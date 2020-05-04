Бывший вице-премьер, глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что не поддерживает идею о прямой раздаче денег населению.

Общество США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. 9

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса "Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ. 2K

Общество В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram. 9

Экономика О резком повышении цен на товары после карантина предупредил экономист Финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин считает, что после окончания карантина и эпидемии можно ждать резкое увеличение цен на некоторые товары в магазинах. 41

Хоккей Вратарь СКА Мельничук перешел в «Сан-Хосе» Как написал в понедельник, 4 мая, в своем твиттере агент Дэн Мильштейн, 21-летний игрок перешел в «Сан-Хосе».

Шоу-бизнес Актер Александр Петров нежно признался в чувствах своей возлюбленной Петров опубликовал фото Стаси Милославской, когда они вместе посещали Италию. Стася переехала жить к актёру в феврале.

Наука Названа новая причина высокой смертности от коронавируса Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. 1,6K

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 2K

Политика Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти», сообщил его адвокат Виталий Сердюк. 3

Политика Владимир Путин обратится к россиянам 9 Мая В День Победы президент страны возложит цветы к Вечному огню в Москве. После этого Владимир Путин выступит с обращением к гражданам. 4,6K

Происшествия В Сургуте полиция обнаружила подпольную вечеринку в ресторане Полиция ХМАО обнаружила в одном из ресторанов Сургута людей, устроивших вечеринку, несмотря на ограничения из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД. 8

Политика Спецслужбы США обвинили КНР в сокрытии данных о коронавирусе Министерство внутренней безопасности (DHS) США считает, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. 849

Хоккей Анвар Гатиятулин стал главным тренером «Трактора» Новый главный тренер поблагодарил за доверие и отметил, что рад вновь возглавить «черно-белых».

Общество Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский. 15

Общество В Латвии потеряли крупный беспилотник Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS. 294

Происшествия На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона. 10

Происшествия Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 74