Экономика

Газета.RuГазета.RuДворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС. По его словам, в России слишком оптимистичные прогнозы относительно кризиса.
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Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России. Такое мнение высказал во вторник в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
ТАСС05:24

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«Россия вступает в самый тяжелый период кризиса». Что будет с биткоином

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Дворкович заявил о начале самого тяжелого периода кризиса в России

Взгляд.ру05:04

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса

URA.Ru06:10

Дворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России

Московский Комсомолец05:37

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

ТАСС05:24

В России отметили начало самого тяжелого периода кризиса

Lenta.ru05:21

Дворкович считает, что Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Комсомольская правда07:24
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Общество

Рогозин: Сафронов не имел доступа к закрытой информации Роскосмоса

Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов не имел доступа к закрытой информации госкорпорации, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 07:28
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Общество

Суд арестовал замглавы Минобрнауки и чиновника Россотрудничества

Суд в Москве арестовал заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суть событий 01:44
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Наука

В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев

Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
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Происшествия

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

Возгорание произошло на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода, пожару присвоен второй уровень сложности, сообщает во вторник, 7 июля, пресс-служба ГУ МЧС Самарской области.
ТАСС 10:23
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
Известия 08:27
Политика

Американка признала себя виновной в незаконном хранении разведданных

Жительница США признала себя виновной в незаконном хранении сверхсекретной информации Агентства национальной безопасности США (АНБ) и в похищении ребенка, сообщает американское министерство юстиции.
РИА Новости 02:32
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
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Политика

Власти могут разрешить приватизировать землю на Куршской косе

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы планируют разрешить предоставлять участки земли в собственность регионов или муниципалитетов, а также приватизировать земли в населенных пунктах в нацпарках.
РБК Калининград 09:45
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Здоровье

Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу

Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
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Общество

На Среднем Урале сократилось число бессимптомных больных коронавирусом

Как сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, в ближайшие три дня он будет увеличен за счет того, что больные с легкой формой заболевания будут направляться для долечивания в места временного пребывания инфицированных.
Уральский рабочий 08:51
3
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
РИА Новости 10:03
40
Происшествия

Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
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Гаджеты

Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ

Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру вчера в 16:22
62
Общество

Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%

Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
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Происшествия

ФСБ задержала семь членов террористической организации в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму трех главарей и 4 активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщается в пресс-службе ФСБ.
Mockva.ru 07:12
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Общество

В Петербурге построят еще один корпус Госпиталя ветеранов войн

Город+ 09:54
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Кино

Роль Шарлиз Терон в приквеле «Безумного Макса» отдали другой актрисе

Российская газета 09:42
Общество

На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов

В Москве у здания ФСБ задержали уже восемь человек.
Московский Комсомолец 09:47
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Экономика

Росстат перечислил регионы с самыми низкими ценами на жилье

Среди российских регионов с самыми высокими ценами на недвижимость традиционно первыми идут Москва (214,3 тыс. рублей за квадратный метр) и Санкт-Петербург (118,7 тыс. рублей).
Экономика сегодня 02:29
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Политика

Белый дом начал внутреннее расследование «сговора» России и талибов

Белый дом начал внутреннее расследование опубликованной The New York Times статьи, чтобы выяснить, благодаря кому произошла утечка разведданных о сговоре России и талибов, пишет газета Politico.
Газета.Ru 09:30
Общество

Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей

Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости 08:56
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Здоровье

На Украине рассказали о заболеваемости коронавирусом

Показатель заболеваемости коронавирусом на Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения, сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Владимира Зеленского по итогам совещания по предотвращению распространения COVID-19.
РИА Новости 07:29
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета 04:41
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Игры

Выход ремейка Mafia перенесли на осень

На официальном сайте игры Mafia пользователи обнаружили новую дату выхода ремейка.
The GEEK 10:39
Общество

В России резко выросли продажи недорогих смартфонов

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей.
Российская газета 03:24
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Общество

Курьеры Delivery Club начали получать долги по зарплате

Курьеры Delivery Club, не получавшие зарплату от одного из логистических партнеров сервиса, начали получать выплаты, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.
ТАСС 10:34
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Космос

Ученые NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

ToDay News Ufa 02:48
33
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь–май упали на 53%

«Газпром» снизил доходы от экспорта трубопроводного газа за пять месяцев 2020 года на 52,6%, до $9,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
Коммерсантъ 05:51
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Здоровье

Минздрав: 14 тысяч врачей с коронавирусом получили страховые выплаты

Министерство здравоохранения сообщило, что свыше 14 тысяч российских медиков, заразившихся коронавирусом COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые выплаты.
Московский Комсомолец 09:00
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Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель фонда «Сколково».
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