Экономика

Газета.RuГазета.RuДворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС. По его словам, в России слишком оптимистичные прогнозы относительно кризиса.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса.
ТАССвчера в 05:24

Подробнее о событии

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

РИА Новостивчера в 14:00

Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса

ТАССвчера в 05:24

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса

URA.Ruвчера в 06:10

Дворкович отметил начало самого тяжелого периода кризиса в России

Московский Комсомолецвчера в 05:37

Дворкович предрёк России новый кризис из-за пандемии коронавируса

News.ruвчера в 14:29

В России отметили начало самого тяжелого периода кризиса

Lenta.ruвчера в 05:21

Дворкович заявил о начале самого тяжелого периода кризиса в России

Взгляд.рувчера в 05:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 06:36, Ашберн
Авто

Зачем в жару включать в машине печку

Daily 03:56
2
Шоу-бизнес

СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь

Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.
Российская газета 06:04
Общество

Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег

Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
1,1K
Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
1,1K
Гаджеты

Раскрыта схема мошенничества со смартфонами Samsung

Детали схемы в интервью РИА Новости раскрыл директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.
Lenta.ru 06:09
23
Здоровье

В скорой помощи Екатеринбурга пожаловались на необоснованные вызовы

Екатеринбург, 8 июля 2020, 12:47 — REGNUM Жители Екатеринбурга в 10% случаях вызывают скорую помощь не по профилю, заявил главный врач станции скорой медпомощи имени В.Ф. Капиноса Игорь Пушкарёв.
REGNUM 05:47
4
Политика

В Кремле не обсуждают идею перенести День России на 1 июля

В Кремле не обсуждают инициативу о возможности переноса празднования Дня России с 12 июня на 1 июля.
Life.ru 06:22
Политика

Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство

Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
2
Общество

СПЧ предложил впервые в России провести административную амнистию

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) предложил отменить все выписанные россиянам штрафы за нарушения режима самоизоляции, если они не повлекли негативных последствий.
РИА Новости 06:34
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,2K
Политика

Заксобрание утвердило кандидатуру Бельского на пост вице-губернатора

Депутаты Законодательного собрания поддержали кандидатуру Александра Бельского на пост вице-губернатора Петербурга.
Gazeta.SPb 04:23
29
Политика

Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс вчера в 14:59
549
Политика

Канье Уэст хочет участвовать в выборах президента США как независимый кандидат

Американский исполнитель Канье Уэст заявил, что планирует принять участие в президентских выборах в Соединенных Штатах в качестве независимого кандидата.
Журналистская правда 06:14
Шоу-бизнес

Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей

Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

На Ямале нашли тело пропавшей двухлетней девочки

ТАСС 06:32
Футбол

Кокорину разрешили сыграть в матче чемпионата России против «Зенита»

РБК 06:08
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» из-за фразы о Дзюбе

«Спартак» подал жалобу в комитет по этике Российского футбольного союза на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
РБК 05:49
6
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
1,1K
Общество

На пикетах в защиту журналиста Сафронова в Москве задержали 20 человек

Фонтанка.Ру вчера в 13:05
337
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
283
Политика

Кремль ответил на требования сделать процесс Сафронова открытым

Дело в отношении Ивана Сафронова встает в ряд с арестом Ивана Голунова и процессом против Светланы Прокопьевой.
РБК 06:00
Политика

Собчак заподозрили в связях с иностранной разведкой

Южный Федеральный 06:21
36
Происшествия

Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57

Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.
Газета.Ru вчера в 23:01
3
Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ 06:01
8
Общество

Ъ: ФСБ прослушивала телефон и читала почту Ивана Сафронова

В ходе оперативно-розыскных мероприятий ФСБ по делу бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова спецслужбы прослушивали телефонные его телефонные разговоры, а также регулярно отсматривали электронную почту.
Live24 03:40
364
Шоу-бизнес

Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой

Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor вчера в 05:11
138
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
146
Здоровье

Некоторые устаревшие правила ЗОЖ опроверг доктор Мясников

Несколько устаревших мифов о здоровом образе жизни развеял в эфире программы «О самом главном» главный врач столичной больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Live24 04:18
20
Политика

Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны

Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
229
Авто

Названы причины быстрого износа двигателей в РФ

Моя Москва.онлайн вчера в 10:00
117
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аркадий Дворкович
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Председатель фонда «Сколково».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное