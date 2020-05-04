"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.

с чего всё началось

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Политика Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 625

Авто Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом Компания UzAuto Motors, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок бюджетных автомобилей Chevrolet, не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами. 13

Футбол Мбаппе хочет включить в новый контракт с «ПСЖ» отступные для «Реала» По информации источника, одной из опций нового соглашения 21-летний футболист хочет сделать сумму отступных для мадридского «Реала».

Общество В Липецкой области вводят обязательный масочный режим Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. 63

Авто В Индии за апрель не продали ни одного автомобиля Если в Соединенных Штатах или России на фоне пандемии продажи автомобилей снизились, то есть страна, где в прошлом месяце и вовсе не продали ни одного транспортного средства. 34

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 3,1K

Политика Германия объявила в международный розыск российского хакера В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung. 44

Политика Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook. 877

Происшествия Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски. 3

Общество Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений. 5