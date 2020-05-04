Экономика

Газета.RuГазета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.
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Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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«Локомотив» собирается приобрести нападающего «Фламенго»

Вести.Ru вчера в 16:20
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В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»

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Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
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Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом

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Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
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В России из банковской системы вывели триллион рублей

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На Москву надвигается гроза и сильный ветер

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