Экономика
Газета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.РБКвчера в 07:47
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Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Двое блогеров, жаривших шашлыки в центре Санкт-Петербурга, были доставлены в отдел полиции сотрудниками правоохранительных органов.
Lenta.ru 14:43
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда вчера в 05:47
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Политика
Мадуро сообщил о задержании сотрудников охраны Трампа
ТАСС вчера в 22:21
Общество
Школы в Мурманской области могут обнести колючей проволокой
Минстрой Мурманской области решил обнести все школы региона оградой из колючей проволоки.
Северпост 06:48
Политика
МИД Чехии направил России ноту с призывом к нормализации отношений
МИД Чехии предложил российской стороне начать переговоры по урегулированию споров, сообщил министр иностранных дел Томаш Петржичек.
Коммерсантъ 13:30
Футбол
«Локомотив» собирается приобрести нападающего «Фламенго»
Вести.Ru вчера в 16:20
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия вчера в 07:23
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
Общество
В ВОЗ думают, что первые случаи заражения коронавирусом были в декабре
Напоминаем, что в мире зарегистрировано более 3,4 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Gazeta.SPb 13:55
Авто
Бюджетные автомобили Chevrolet появятся в России летом
Компания UzAuto Motors, объявившая в конце февраля о выводе на российский рынок бюджетных автомобилей Chevrolet, не смогла начать их продажи из-за задержки на таможне и проблем с дилерами.
Автоновости дня 02:44
Футбол
Тренер «Ахмата» Шалимов объяснил свои слова о дармоедах
Pravda.Ru вчера в 06:21
Футбол
Мбаппе хочет включить в новый контракт с «ПСЖ» отступные для «Реала»
По информации источника, одной из опций нового соглашения 21-летний футболист хочет сделать сумму отступных для мадридского «Реала».
Нева Спорт 10:55
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Автоспорт
Квят рассказал, чем занимался на самоизоляции
Metaratings 13:40
Общество
В Липецкой области вводят обязательный масочный режим
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение ввести обязательное ношение защитных масок в общественных местах из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.
Коммерсантъ 10:01
Авто
В Индии за апрель не продали ни одного автомобиля
Если в Соединенных Штатах или России на фоне пандемии продажи автомобилей снизились, то есть страна, где в прошлом месяце и вовсе не продали ни одного транспортного средства.
32CARS.ru вчера в 05:16
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Политика
Германия объявила в международный розыск российского хакера
В Германии федеральный прокурор выдал ордер на арест 29-летнего российского хакера Дмитрия Бадина, который якобы совершил ряд кибератак, в том числе и на немецкий парламент в 2015 году, пишет Süddeutsche Zeitung.
Газета.Ru 04:57
Политика
Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы
Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
Ведомости 03:20
Происшествия
Из госпиталя в Подмосковье сбежал пациент с коронавирусом
Мужчина с подтвержденным коронавирусом сбежал из Московского областного госпиталя для ветеранов войн в Солнечногорске, ведутся его поиски.
ТАСС 14:38
Общество
Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы откроются
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам о том, что ведомство надеется на то, что учащиеся школ смогут с 1 сентября полноценно обучаться в стенах своих учебных заведений.
Live24 05:20
Экономика
В России из банковской системы вывели триллион рублей
Как следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ, из банковской системы страны в виде бумажных банкнот ушло 1,185 триллиона рублей.
Новая Кубань вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Общество
На Москву надвигается гроза и сильный ветер
На Москву надвигается гроза со штормовыми порывами ветра.
Вести.Ru 08:08