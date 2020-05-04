Экономика

Газета.RuГазета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.
РБК04 мая в 07:47

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Дворкович: экономический кризис только начинается

Коммерсантъ04 мая в 09:50

Дворкович рассказал, когда ждать пик экономического кризиса

Комсомольская правдавчера в 00:04

Экономический кризис в России только начинается, — с такой оценкой выступил бывший вице-премьер Дворкович

Эхо Москвывчера в 01:32

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

РИА Новости04 мая в 14:49

Кричевский опроверг прогнозы Дворковича

Национальная служба новостейвчера в 05:10

Дворкович считает, что основная поддержка компаниям от государства понадобится в июне-июле

ТАСС04 мая в 08:34

Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии

РБК04 мая в 07:55
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Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском вчера в 03:53
1,2K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
2,7K
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
3,5K
Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском вчера в 16:04
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК 00:00
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Общество

Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия".
РИА Новости вчера в 20:03
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Общество

Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку

Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
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Общество

Россияне стали в десять раз чаще кликать на сайты мошенников

Число сайтов, на которых у россиян пытаются увести деньги, увеличилось в два раза в I квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го.
Известия вчера в 14:30
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Здоровье

Главврач липецкого психоневрологического диспансера будет уволен

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com вчера в 08:15
22
Здоровье

Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
1
Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
42
Общество

В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

Эхо Москвы вчера в 22:04
59
Общество

Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца

6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru вчера в 08:00
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Общество

Перечислены самые востребованные профессии после пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями после завершения пандемии станут финансовые и антикризисные консультанты, пишет RT со ссылкой на представителей Института прогрессивного образования.
Наша версия вчера в 05:58
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Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
149
Общество

В Омск прилетели ещё 53 вахтовика из Якутии

АиФ Омск вчера в 23:44
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Армия и оружие

Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников

Avia.pro вчера в 23:34
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Общество

Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 11:37
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Политика

Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом

Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
3
Армия и оружие

Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море

Силы Северного флота начали сопровождать зашедшие утром 4 мая в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны).
Газета.Ru 04 мая в 07:55
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Здоровье

Ученые предупредили, что COVID-19 способен вызвать шизофрению

Как сообщают "Известия", ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция способна вызвать тяжелые психические отклонения у детей, рожденных переболевшими женщинами.
РЕН ТВ вчера в 16:28
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
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Происшествия

В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом

РИА Новости вчера в 10:51
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Происшествия

Еще у двух пассажиров рейса «Москва – Горно-Алтайск» нашли коронавирус

Толк вчера в 23:21
Общество

237 случаев заражения коронавирусом выявлены в Иркутской области

По оперативным данным в период с утра 5 мая по утро 6 мая в Иркутской области выявлено шесть новых случаев инфицирования COVID-19.
Байкал24 вчера в 22:04
Общество

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ вчера в 15:55
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Происшествия

Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития

Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС вчера в 20:32
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Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
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Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
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