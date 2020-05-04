Экономика
Газета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
"Сколково" пригласило в Россию больше ученых, больше специалистов, чем кто-либо другой. Мы как раз сделали так, чтобы обратный поток профессоров, ученых, исследователей, инноваторов сформировался, чтобы движение было не только в сторону Долины или Европы, других рынков, но и в сторону России.РБК04 мая в 07:47
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Общество
Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
Умер генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» академик РАН Евгений Микрин.
RT на русском вчера в 03:53
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
Происшествия
Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы
RT на русском вчера в 16:04
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК 00:00
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
Общество
Инфекционист предупредил о всплеске COVID-19 через одну-две недели
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов ожидает очередной всплеск заболеваемости COVID-19 через одну-две недели из-за нарушения режима самоизоляции, пишут "Известия".
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Власти Приморья из-за коронавируса ограничат въезд в Находку
Въезд и выезд из Находкинского городского округа в Приморье частично ограничат из-за большого числа случаев заражения COVID-19, передает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 00:23
Общество
Россияне стали в десять раз чаще кликать на сайты мошенников
Число сайтов, на которых у россиян пытаются увести деньги, увеличилось в два раза в I квартале 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го.
Известия вчера в 14:30
Здоровье
Главврач липецкого психоневрологического диспансера будет уволен
В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявлен дефицит медицинских халатов для персонала.
Kursk.com вчера в 08:15
Здоровье
Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком
Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
Общество
В Санкт-Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом
Эхо Москвы вчера в 22:04
Общество
Русская православная церковь отметит День Георгия Победоносца
6 мая православные христиане традиционно прославляют святого Георгия Победоносца, считающегося в России одним из духовных покровителей воинства и покровителем столицы нашего государства.
Park72.ru вчера в 08:00
Общество
Перечислены самые востребованные профессии после пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями после завершения пандемии станут финансовые и антикризисные консультанты, пишет RT со ссылкой на представителей Института прогрессивного образования.
Наша версия вчера в 05:58
Здоровье
Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
Общество
В Омск прилетели ещё 53 вахтовика из Якутии
АиФ Омск вчера в 23:44
Армия и оружие
Российские военнослужащие захватили в плен американских наёмников
Avia.pro вчера в 23:34
Общество
Куйвашев дал понять, что самоизоляция после 11 мая сохранится
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, когда будет приниматься решение о снятии режима самоизоляции в Свердловской области.
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 11:37
Политика
Трамп подтвердил прекращение работы группы по борьбе с коронавирусом
Межведомственная рабочая группа, которая ранее была создана Белым домом для борьбы с новым коронавирусом в США, прекратит свою работу, но на ее место придет другая группа, которая займется восстановлением экономики страны.
Известия вчера в 19:16
Армия и оружие
Северный флот следит за кораблями НАТО в Баренцевом море
Силы Северного флота начали сопровождать зашедшие утром 4 мая в Баренцево море четыре фрегата с управляемым ракетным оружием (УРО) объединенных военно-морских сил (ОВМС) стран НАТО, сообщили в Национальном центре управления обороной России (НЦУО, входит в Минобороны).
Газета.Ru 04 мая в 07:55
Здоровье
Ученые предупредили, что COVID-19 способен вызвать шизофрению
Как сообщают "Известия", ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция способна вызвать тяжелые психические отклонения у детей, рожденных переболевшими женщинами.
РЕН ТВ вчера в 16:28
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости 04 мая в 07:20
Происшествия
В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом
РИА Новости вчера в 10:51
Происшествия
Еще у двух пассажиров рейса «Москва – Горно-Алтайск» нашли коронавирус
Толк вчера в 23:21
Общество
237 случаев заражения коронавирусом выявлены в Иркутской области
По оперативным данным в период с утра 5 мая по утро 6 мая в Иркутской области выявлено шесть новых случаев инфицирования COVID-19.
Байкал24 вчера в 22:04
Общество
В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 50 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе города.
Коммерсантъ вчера в 15:55
Происшествия
Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития
Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском.
ТАСС вчера в 20:32
Политика
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости вчера в 09:11
Шоу-бизнес
Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе
Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58