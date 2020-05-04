В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.

с чего всё началось

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

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