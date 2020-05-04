Экономика
Газета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.РБК07:47
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Общество
В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса
Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Армия и оружие
Денис Пушилин раскритиковал работу миссии ОБСЕ в Донбассе
Пушилин заявил, что "беспредел ВСУ не может длиться вечно", а специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продемонстрировала "бессилие".
Московский Комсомолец 16:29
Армия и оружие
Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» провёл учения в Чёрном море
Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» провёл учения в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
News.ru вчера в 09:44
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Политика
Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США
Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости 17:35
Общество
В Минздраве заявили, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден
Россия находится далеко от выхода на плато по заболеваемости COVID-19 (период, когда число новых заболевших остается примерно на одном уровне на протяжении нескольких дней), заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Ведомости 12:32
Политика
Маулен Ашимбаев стал спикером сената Казахстана вместо Назарбаевой
Указ о назначении Маулена Ашимбаева депутатом сената парламента ранее подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
News.ru 04:11
Музыка
Четвертый клип Little Big набрал больше 100 миллионов просмотров
Самым популярным клипом группы стал ролик Skibidi, он собрал 403 миллиона просмотров, Faradenza - 226 миллионов, клип I'm OK - 112 миллионов.
Комсомольская правда 05:47
Политика
ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе
Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК 20:00
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM 16:49
Энергетика
В Белоруссии с 3 мая подешевеет топливо
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 3 мая снизятся на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости 02 мая в 09:30
Политика
Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию в Еврокомиссию
Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, являющийся одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за действий России.
РБК 19:35
Энергетика
Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi
Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии, прокомментировал появление учетной записи Mi Mix в Weibo следующим заявлением: После выпуска финальной стабильной версии фирменной оболочки Mix станет самым совершенным флагманом Xiaomi в этом году.
iXBT.com 02:00
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес вместо свадьбы устроила фотосессию на батуте
На фото, опубликованные исполнительницей в Instagram, радостная Джей Ло прыгает на батуте в белом платье, которое напоминает свадебное.
RuNews24.ru 20:13
Финансы
Курсы валют на сегодня, 5 мая 2020 года
Неделю назад Курс Евро на сегодня, 05.05.2020 установленный ЦБ РФ составляет 79.12 руб за 1 EUR.
СаратовБизнесКонсалтинг 17:24
Политика
Евросоюз невыгоден в условиях кризиса, считает глава МИД Польши
Комментируя сложившуюся в Европе ситуацию, вокруг пандемии коронавируса, Чапутович заявил, что «Европейский союз будет существовать, пока это будет в интересах стран-членов».
ИА Красная Весна 05:16
Наука
Названа новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
РИА Новости вчера в 01:49
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Здоровье
Минздрав призвал ужесточить карантинные меры
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов убежден, что если российские граждане будут игнорировать режим самоизоляции – ситуация с коронавирусом в стране может пойти по «негативному сценарию» Сергей Бойцов, главный кардиолог Министерства здравоохранения РФ считает, что необходимо ввести более жесткие меры карантина, а также сделать наказание за нарушение этих мер более серьезным.
Областная Рязанская Газета вчера в 09:47
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Происшествия
В Магадане собака два месяца ждала хозяина на льду залива
В Магадане собака два месяца прождала хозяина, сидя на льду залива на одном месте, пишет НТВ.
Газета.Ru 09:12
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
Наука
Ученые развеяли популярный миф о пандемии чумы
Ученые из Университета Мэриленда провели исследование и развеяли популярный миф о пандемии Юстиниановой чумы в Византийской империи, сообщает PLOS ONE.
Слово и Дело вчера в 22:41