Экономика

Газета.RuГазета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК07:47

Подробнее о событии

Российская экономика уже находится в сложном положении, но самый трудный период начнется в летний период текущего года

Эхо Москвы13:59

Дворкович: экономический кризис только начинается

Коммерсантъ09:50

Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии

РБК07:55

Дворкович: пандемия приведёт к концентрации бизнеса

News.ru09:12

Дворкович считает, что основная поддержка компаниям от государства понадобится в июне-июле

ТАСС08:34

Дворкович о ситуации с COVID-19: «Основные проблемы начнутся в июне – июле»

БИЗНЕС Online08:10

Дворкович спрогнозировал основной удар экономического кризиса на июнь – июль

Ведомости09:43
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Политика

ВОЗ обвиняет США в «спекуляциях» о происхождении коронавируса

Женева, Швейцария, 4 мая 2020, 23:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «спекуляцией» заявления госсекретаря США Майка Помпео о выходе коронавируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории в Ухане, а также возможном искусственном происхождении вируса.
REGNUM 16:40
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Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
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Космос

Недавно полученные снимки Европы показывают «территорию хаоса»

AstroNews.ru 14:47
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent выросла на 5,1% до $27,8 за баррель, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Коммерсантъ 16:03
Кино

Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»

Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн».
Афиша Daily 13:01
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Шоу-бизнес

Александр Петров сделал необычный подарок своей возлюбленной

Сегодня девушке Александра Петрова актрисе Стасе Милославской исполнилось 25 лет. В связи с карантином влюбленные отметили торжество вдвоем.
Paparazzi.ru 15:27
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Армия и оружие

В США рассказали о заходе американских кораблей в Баренцево море

Ранее 4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия 12:30
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Общество

Главный эпидемиолог Минздрава оценил сроки спада эпидемии

Заболеваемость коронавирусом в России начнет снижаться в июне, заявил в интервью «Парламентской газете» главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
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Политика

Трамп ожидает появления в США вакцины от коронавируса к концу года

По словам Трампа, некоторые ведомства работают "быстро, насколько это возможно", в юридическом аспекте этой темы.
Замана 08:28
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Общество

США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
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Общество

Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая

Школьникам в Москве выставят итоговые оценки за учебный год 15 мая.
Вечерняя Москва 05:15
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Политика

Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «коронабесием»

Обвинения России со стороны американского Национального центра кибербезопасности (NCSC) в якобы хакерских атаках на разрабатывающие вакцину от коронавируса COVID-19 британские университеты и научные организации – "типичное коронабесие", заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Газета.Ru 14:24
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
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Футбол

Сын Плющенко ответил Аршавину, которому больно на него смотреть

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что мальчик «из-под палки» участвует в семейных видеороликах, публикуемых в «Инстаграме».
Чемпионат 14:32
Общество

Число жертв коронавируса в Москве превысило 800

В Москве скончались ещё 52 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в оперативном штабе столицы.
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Общество

В ЕС за 3 часа собрали 7,4 млрд евро на борьбу с коронавирусом

В ходе международного донорского онлайн-форума «Глобальный ответ на коронавирус», организованного Еврокомиссией, за три часа было собрано 7,4 млрд евро, которые направят на общемировую борьбу с COVID-19.
НТВ 12:48
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Наука

Ученые развеяли популярный миф о пандемии чумы

Ученые из Университета Мэриленда провели исследование и развеяли популярный миф о пандемии Юстиниановой чумы в Византийской империи, сообщает PLOS ONE.
Слово и Дело вчера в 22:41
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Политика

Исследователи посоветовали Китаю подготовиться к войне

Исследователи, связанные с Министерством безопасности Китая, ожидают всплеска враждебности в отношении Китая, сообщает Reuters.
Русская Планета 10:19
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Общество

В Ленобласти допустили смягчение ограничительных мер после праздников

«По итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников будут приняты решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер», — говорится в сообщении.
РБК 16:31
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
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Шоу-бизнес

В сети появилось фото постаревшего Андрея Губина

Многие поклонники Андрея обратили внимание на то, что за последние годы он сильно постарел и стал выглядеть старше своего фактического возраста.
Uznayvse.ru вчера в 06:20
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Общество

В Хасавюрт закрыли въезд из-за коронавируса

Власти Дагестана полностью закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации города в официальном аккаунте в Instagram.
РИА Новости 11:33
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Происшествия

В Волгоградской области выявлена вспышка COVID-19 в больнице

Коронавирусная инфекция диагностирована у 13 сотрудников Николаевской центральной районной больницы, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Российская газета 05:00
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Музыка

Четвертый клип Little Big набрал больше 100 млн просмотров на YouTube

Клип группы Little Big на песню Go Bananas набрал свыше 100 миллионов просмотров на YouTube.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Помирились они, или же Джиган "пришел в гости" точно сказать нельзя. Однако факт остается фактом - на развод Оксана таки подала.
Paparazzi.ru вчера в 14:15
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Происшествия

Девушка прилетела в Нижневартовск, скрыв диагноз «коронавирус»

Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:16
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Экономика

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Москва, 4 мая 2020, 12:37 — REGNUM Правительство России выделило в фонд защиты прав дольщиков жилья 30 млрд рублей.
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Происшествия

В результате обстрела в Донецке трое детей получили ранения

На окраине Донецка произошел обстрел со стороны украинских военных, в результате которого трое детей получили ранения.
Вести.Ru 15:38
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Общество

Коронавирус выявлен у 1384 российских военных

Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
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