Экономика
Газета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.РБК07:47
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Происшествия
В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом
В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
Политика
Рейтинг Зеленского упал в два раза за год президентства
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал в два раза за год на посту.
Газета.Ru 07:34
Футбол
Шалимов удалил свой аккаунт в инстаграме
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов решил удалить свою страницу в инстаграме.
Бомбардир.ру 13:45
Общество
Тульская область ввела «масочный режим»
16 марта региональные власти ввели режим повышенной готовности. С 30 апреля для пересечения границ жители должны оформлять пропуска.
Газета.Ru 13:24
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Общество
В Финляндии с середины мая разрешат поездки за границу
Власти Финляндии решили ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и с 14 мая разрешить гражданам поездки за границу.
АБН 16:29
Происшествия
Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов
После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации.
РБК 19:27
Общество
Стоит ли ждать снятия самоизоляции 12 мая? И что разрешат россиянам, если это произойдет?
О дате 12 мая говорили и до обращения президента – продление режима самоизоляции после 30 апреля было достаточно очевидным, это было компромиссом между отменой ограничений в начале мая и в начале июня.
Банки Сегодня 17:17
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Общество
Особое мнение: Николай Усков
Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
Эхо Москвы 14:11
Технологии
NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы
NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
Общество
The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое
Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM 16:49
Общество
NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России
Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
Здоровье
Врач оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса в России
Если не получится снизить скорость распространения коронавируса, осенью россиян может ожидать вторая волна пандемии, заявил в интервью "Российской газете" доктор медицинских наук Антон Ершов.
РИА Новости 13:12
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
Общество
В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
Происшествия
В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных три ребёнка получили ранения.
RT на русском 14:47
Общество
Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации
Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
Политика
ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса
ВОЗ, по словам Райана, никогда не получал от США информации о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 18:26
Происшествия
В Петербурге скончался врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович
В Петербурге скончался старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, сообщает пресс-служба медучреждения.
78.ru 19:39
Общество
Россиянам предлагают разрешить подписывать документы через «Госуслуги»
В условиях пандемии коронавируса Минкомсвязь предлагает разрешить россиянам совершать ряд сделок через портал "Госуслуги".
РЕН ТВ 19:22
Авто
Бюджетные модели Chevrolet застряли на границе России
Узбекская автомобильная компания UzAuto, занимающаяся изготовлением машин Chevrolet, рассказала о том, что крупная партия бюджетных автомобилей стоит на границе РФ, так как она не прошла таможенную очистку.
Car.ru вчера в 14:53
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний 06:00
Происшествия
В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов
В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара.
ТАСС 18:27
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Российская газета вчера в 14:29