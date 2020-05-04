Экономика

Газета.RuГазета.RuДворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. Об этом он сообщил в интервью для принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Читать в источнике
Комментировать718
с чего всё началось

Аркадий Дворкович — РБК: «Основные проблемы начнутся в июне—июле»

В центре началось и тестирование на антитела на основе зарубежных тестов, которые допустимы к применению именно в «Сколково», поскольку у нас действует отдельное законодательство.
РБК07:47

Подробнее о событии

Дворкович предрек скорое наступление экономического кризиса

РИА Новости14:49

Дворкович: пандемия приведёт к концентрации бизнеса

News.ru09:12

Дворкович: экономический кризис только начинается

Коммерсантъ09:50

Дворкович спрогнозировал основной удар экономического кризиса на июнь – июль

Ведомости09:43

Российская экономика уже находится в сложном положении, но самый трудный период начнется в летний период текущего года

Эхо Москвы13:59

Дворкович считает, что основная поддержка компаниям от государства понадобится в июне-июле

ТАСС08:34

Дворкович спрогнозировал появление экономических островов после пандемии

РБК07:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
Происшествия

В Хакасии умер 26-летний врач с коронавирусом

В Хакасии умер 26-летний врач-травматолог, заразившийся коронавирусом, пишет правительство региона.
Газета.Ru 10:40
146
Политика

Рейтинг Зеленского упал в два раза за год президентства

Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал в два раза за год на посту.
Газета.Ru 07:34
16
Футбол

Шалимов удалил свой аккаунт в инстаграме

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов решил удалить свою страницу в инстаграме.
Бомбардир.ру 13:45
1,2K
Общество

Тульская область ввела «масочный режим»

16 марта региональные власти ввели режим повышенной готовности. С 30 апреля для пересечения границ жители должны оформлять пропуска.
Газета.Ru 13:24
69
Общество

Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
356
Общество

В Финляндии с середины мая разрешат поездки за границу

Власти Финляндии решили ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, и с 14 мая разрешить гражданам поездки за границу.
АБН 16:29
8
Происшествия

Умер вице-президент корпорации «Иркут» Игорь Виноградов

После непродолжительной болезни накануне, 4 мая, умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов, сообщается на сайте корпорации.
РБК 19:27
Общество

Стоит ли ждать снятия самоизоляции 12 мая? И что разрешат россиянам, если это произойдет?

О дате 12 мая говорили и до обращения президента – продление режима самоизоляции после 30 апреля было достаточно очевидным, это было компромиссом между отменой ограничений в начале мая и в начале июня.
Банки Сегодня 17:17
Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
4,4K
Общество

Особое мнение: Николай Усков

Редакционный директор журнала "Форбс" Николай Усков высказывал.
Эхо Москвы 14:11
Технологии

NASA показало масштабы глобальной климатической катастрофы

NASA выпустило видео, где продемонстрировало масштабы климатической катастрофы.
Piter.tv вчера в 08:40
67
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

ТАСС 02:54
63
Общество

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM 16:49
208
Общество

NYT получила Пулитцеровскую премию за критические статьи о России

Журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
Газета.Ru 17:35
25
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили воздушную атаку в провинции Алеппо

Известия 16:35
36
Здоровье

Врач оценил вероятность второй волны пандемии коронавируса в России

Если не получится снизить скорость распространения коронавируса, осенью россиян может ожидать вторая волна пандемии, заявил в интервью "Российской газете" доктор медицинских наук Антон Ершов.
РИА Новости 13:12
1
Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru вчера в 06:56
2,5K
Общество

В Москве умерли еще 52 пациента с коронавирусом

В Москве скончались еще 52 человека с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.
Lenta.ru 15:32
64
Происшествия

В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских военных три ребёнка получили ранения.
RT на русском 14:47
33
Общество

Сергей Цивилев: Пропуска придется ввести в случае ухудшения ситуации

Губернатор отметил, что пропускная система уже работает в тестовом режиме.
Кузбасс 07:55
18
Общество

СМИ узнало о судьбе «пропавшего» экс-полковника Захарченко в СИЗО

РИА Новости 18:00
Музыка

Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров

Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
229
Космос

Пылевых дьяволов заподозрили в создании дюн на Титане

N+1 05:34
Политика

ВОЗ обвинила США в спекуляциях на теме коронавируса

ВОЗ, по словам Райана, никогда не получал от США информации о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 18:26
73
Происшествия

В Петербурге скончался врач Городской станции скорой помощи Владимир Манькович

В Петербурге скончался старший врач оперативного отдела Центральной подстанции Городской станции скорой медицинской помощи Владимир Манькович, сообщает пресс-служба медучреждения.
78.ru 19:39
Общество

Россиянам предлагают разрешить подписывать документы через «Госуслуги»

В условиях пандемии коронавируса Минкомсвязь предлагает разрешить россиянам совершать ряд сделок через портал "Госуслуги".
РЕН ТВ 19:22
Авто

Бюджетные модели Chevrolet застряли на границе России

Узбекская автомобильная компания UzAuto, занимающаяся изготовлением машин Chevrolet, рассказала о том, что крупная партия бюджетных автомобилей стоит на границе РФ, так как она не прошла таможенную очистку.
Car.ru вчера в 14:53
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний 06:00
3
Происшествия

В Ленинградской области произошел пожар на фабрике нетканых материалов

В ведомстве рассказали, что огонь возник в одноэтажном металлическом ангаре площадью 1600 кв. м, также он затронул рядом стоящий одноэтажный ангар размером 300 кв. м. В МЧС добавили, что тушение осложнялось обрушением кровли и угрозой распространения пожара.
ТАСС 18:27
1
Армия и оружие

Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу

Российская газета вчера в 14:29
130
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное