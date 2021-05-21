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Дворкович заявил о двухлетних переговорах с Маском о Tesla в России

Информация о возможности открытия Илоном Маском одного из заводов Tesla в России не стала для властей неожиданностью, заявил в эфире программы «ЧЭЗ» на телеканале РБК бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.В источнике

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Дворкович высказался об открытии завода Tesla в России

Anewsвчера в 14:40

Дворкович заявил о двухлетних переговорах с Маском о Tesla в России

РБКвчера в 13:39

Дворкович сообщил о двухлетних переговорах с Маском

Общественная служба новостейвчера в 14:12

Дворкович рассказал, что переговоры с Маском о строительстве завода Tesla идут уже два года

Аргументы неделивчера в 14:12

Дворкович рассказал об уже идущих переговорах с Маском о строительстве завода Tesla

Взгляд.рувчера в 13:47

Дворкович раскрыл детали переговоров с Маском о Tesla в России

Lenta.ruвчера в 14:40
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Минэнерго: Россия удовлетворит рост спроса на бензин в период отпусков

Текущий уровень производства бензина полностью удовлетворит внутренний спрос на топливо, который должен увеличиться летом в период отпусков, сообщил заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин.
Коммерсантъвчера в 16:56