Дворкович заявил о двухлетних переговорах с Маском о Tesla в России
Информация о возможности открытия Илоном Маском одного из заводов Tesla в России не стала для властей неожиданностью, заявил в эфире программы «ЧЭЗ» на телеканале РБК бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.В источнике
Дворкович рассказал, что переговоры с Маском о строительстве завода Tesla идут уже два года
Аргументы неделивчера в 14:12
Дворкович рассказал об уже идущих переговорах с Маском о строительстве завода Tesla
Взгляд.рувчера в 13:47