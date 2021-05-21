Информация о возможности открытия Илоном Маском одного из заводов Tesla в России не стала для властей неожиданностью, заявил в эфире программы «ЧЭЗ» на телеканале РБК бывший вице-премьер, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

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