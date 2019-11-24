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Вести.RuВести.RuДворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Видео: десятки дворников устроили побоище с лопатами в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября. В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места происшествия.
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