В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября. В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места происшествия.

с чего всё началось

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Общество Назван мотив умершего пилота скрывать проблемы с сердцем Умерший от сердечного приступа после экстренной посадки пилот российского лайнера мог скрывать проблемы со здоровьем и обманывать врачей на осмотрах, чтобы сохранить работу.

Общество Почему Минздрав сдвинул сроки новых правил медосмотра водителей Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») полагает, что сроки новых правил медосмотра водителей перенесли из-за недовольства автолюбителей.

Музыка Светлана Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Интересно, что одну из ролей в видео исполнила певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с лидером группы Rammstein - Тиллем Линдеманном.

Авто Новая Chevrolet Niva перестанет быть Chevrolet Разработка новинки была приостановлена в том же году из-за ухода Chevrolet с Российского рынка.

Политика Бывший «народный мэр» Горловки оказался украинским шпионом Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Матюха оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Экономика Россияне в среднем хранят на депозитах 200 тысяч рублей За девять месяцев 2019 года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. По статистике Центробанка, россияне хранили на вкладах 29,4 трлн руб.

Общество Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».

Транспорт Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели Проезд на электричках по первым двум Московским центральным диаметрам с 25 ноября на ближайшие две недели станет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кино Мединский допустил переносы премьер иностранных фильмов на Новый год Российский министр культуры Владимир Мединский признался, что его ведомство имеет полномочия «развести» на новогодние каникулы премьеры российских и иностранных однотипных фильмов.

Футбол «Манчестер Сити» победил «Челси» в матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" прервал победную серию "Челси" из шести матчей в АПЛ, последний раз подопечные Фрэнка Лэмпарда не сумели одержать победу 22 сентября в домашней игре против "Ливерпуля" (1:2). Клуб из Манчестера одержал 55-ю победу над "Челси", всего команды провели между собой 155 матчей, лондонская команда выиграла в 61 встрече, еще 39 матчей завершились ничейным результатом.