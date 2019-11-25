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Вести.RuВести.RuДворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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Видео: десятки дворников устроили побоище с лопатами в центре Москвы

В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября. В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места происшествия.
РЕН ТВвчера в 16:34

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Дворники с лопатами устроили драку в центре столицы

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В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже

Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
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В понедельник эксперты обсудят закон о категоризации инвесторов

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Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Интерфакс вчера в 22:07
Общество

Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Компания OnePlus сообщила о компрометации, в результате которой в руках злоумышленников оказались данные пользователей интернет-магазина производителя смартфонов.
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Скандал с выступлением Ротару в РФ: Пушков ответил Поклонской

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Экономика

Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд

Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
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Чтобы вернуть покупателей, уже в начале 2020 года девелоперы могут столкнуться с необходимостью снижать цены.
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Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

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Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова

Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
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Первый запуск российской метановой ракеты может состояться в 2025 году

Первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году.
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