Происшествия
Вести.RuДворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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с чего всё началось
В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября. В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места происшествия.РЕН ТВвчера в 16:34
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Политика
В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» Горловки в шпионаже
Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Футбол
Болельщики просят Малкома вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий «Зенита» Малком рассказал, что ему приходят сообщения болельщиков, которые просят, чтобы он вернулся в испанскую «Барселону», сообщает Marca со ссылкой на RMC Sport.
Экономика
В понедельник эксперты обсудят закон о категоризации инвесторов
Накануне предстоящей в понедельник конференции участники рынка делятся своими мнениями о самом обсуждаемом законопроекте сезона - о категоризации инвесторов.
Музыка
Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein
Известная российская исполнительница Светлана Лобода снялась в клипе лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, соответствующее видео было опубликовано на официальной странице певца в YouTube.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Происшествия
В Черном море утонули 14 тысяч овец
Космос
Роскосмос может отложить пуск корабля «Прогресс МС-13» к МКС
Согласно опубликованной информации, специалисты Роскосмоса выявил замечания в подготовленном к запуску к МКС корабле «Прогресс МС-13».
Общество
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Эксперты из Академии труда и социальных отношений назвали профессии, в которых наблюдается самая большая конкуренция за рабочие места.
Общество
Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным
Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Общество
Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега
Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
Шоу-бизнес
Нетиевский назвал виновного в развале «Уральских пельменей»
Экс-директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский негативно отозвался о нынешнем директоре шоу Евгении Орлове.
Политика
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Технологии
Компания OnePlus сообщила об утечке пользовательских данных
Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Компания OnePlus сообщила о компрометации, в результате которой в руках злоумышленников оказались данные пользователей интернет-магазина производителя смартфонов.
Политика
Пушков назвал цель трибунала по провокации в Керченском проливе
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил, что весной 2020 года Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливе.
Политика
Скандал с выступлением Ротару в РФ: Пушков ответил Поклонской
Из-за запланированных в России новогодних выступлений народной артистки СССР и Украины, почетной крымчанки Софии Ротару разгорелся скандал.
Транспорт
Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели
Музыка
Тейлор Свифт обогнала Майкла Джексона по числу наград AMAs
Тейлор Свифт получила награды в номинациях за видео года, любимый поп/рок альбом, любимая поп/рок исполнительница, исполнитель года и любимый современный взрослый исполнитель.
Политика
Британское издание The Economist показало карту Украины без Крыма
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова удивила поклонников своей внешностью после пластики
Instagram Жанна Агузарова удивила поклонников своим внешним видом после пластических операций.
Экономика
Владелец Louis Vuitton приобрел Tiffany за $16,2 млрд
Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Экономика
Новостройки растеряли покупателей
Чтобы вернуть покупателей, уже в начале 2020 года девелоперы могут столкнуться с необходимостью снижать цены.
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Политика
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Совет Федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий хабаровского сенатора Дмитрия Приятнова.
Космос
Первый запуск российской метановой ракеты может состояться в 2025 году
Первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году.
Транспорт
Трассу Москва – Казань хотят продлить до Владивостока
Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что строящуюся российскую скоростную трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Политика
Менеджер «Нафтогаза» сообщил о попытке захвата контроля над компанией
Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.