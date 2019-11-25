Происшествия
Вести.RuДворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
В центре Москвы десятки дворников, вооруженных лопатами и ломами, устроили драку. ЧП произошло на улице Ефремова вечером 24 ноября.
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с чего всё началось
В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября. В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места происшествия.РЕН ТВвчера в 16:34
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Общество
МЧС нашло причину сильного отлива в Азовском море
Ветровой сгон воды стал причиной отлива на сотню метров в Азовском море. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Происшествия
Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области
В Нижегородской области 29 детей отравились газом в школе, они госпитализированы.
Происшествия
В Красноярске шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
Шесть пассажиров получили травмы в столкновении двух городских автобусов на улице Красноярска.
Общество
Власти Таганрога: подача воды в городе осуществляется в полном объеме
«Подача воды в настоящее время осуществляется круглосуточно и в полном объеме на всей территории Таганрога», - сообщила сегодня и.о. руководителя пресс-службы местной администрации Елизавета Куповых.
Общество
На новой подлодке «Петропавловск-Камчатский» подняли Андреевский флаг
В Санкт-Петербурге в понедельник на новой дизель-электрической подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" подняли Андреевский флаг.
Политика
В Госдуме прокомментировали идею расширения пределов самообороны
По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
Здоровье
Выявлено, обладатели какой группы крови наиболее подвержены раку
Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
Происшествия
В Екатеринбурге сожгли флаг Белоруссии
Вандалы сожгли белорусский флаг, висевший над дверями консульства — от государственного символа остались лишь немногочисленные обгоревшие обрывки.
Политика
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам при реализации конкретных служебных полномочий.
Наука
Искусственный интеллект показал, будет ли работать иммунотерапия
Исследователи из США использовали искусственный интеллект, чтобы предсказать, насколько выиграют пациенты с раком легких от дорогостоящей иммунотерапии.
Происшествия
В Москве иностранец заплатил за поездку на такси более 25 тысяч рублей
Иностранец заплатил за поездку на такси от аэропорта Шереметьево до центра столицы более 25 тысяч рублей, сообщает в понедельник полиция Центрального округа Москвы.
Происшествия
Гимнастка упала с большой высоты в цирке Белгорода
Во время выступления в Белгороде петербургского цирка воздушная гимнастка сорвалась с большой высоты и упала.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
Политика
Швеция изменила наименование Белоруссии для официальных обращений
Министерство иностранных дел Швеции ссылается также на то, что переход от использования названия "Витрюссланд" к названию "Беларусь" уже произошел в английском и французском языках.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Происшествия
Задержана глава городского округа Чехова
В сообщении ГСУ СК РФ по Московской области говорится, что глава городского округа Чехова будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
Общество
Синоптики предупредили россиян об «атмосферной впадине»
Во второй половине текущей недели давление резко понизится, что после рекордно высокого давления напомнит «атмосферную впадину», сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, передает «Российская газета».
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
В банке уточнили, что пока взять лекарства в кредит можно в нескольких аптеках сети.
Авто
В России с 2020 года вырастут цены на автомобили из-за утильсбора
Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), машины с двигателем от 3,5 л — больше (рост на 145%).
Культура
В «Синема Парке» состоится премьера мультфильма «Холодное сердце 2»
Картина подобралась к рекордным сборам, а критики отмечают, что мультфильм оказался даже интереснее первой части: стал чуть мрачнее, набрал глубины и зрелости, но все также отлично подходит для семейного просмотра.
Политика
На местных выборах в Гонконге побеждают сторонники демократии
Происшествия
В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы
В интернете расспространилась видеозапись, на которой видно, как подросток сбрасывает снег с козырька над входом в школу.
Происшествия
СМИ: на стоянке в центре Харькова произошел взрыв
Один человек получил ранения в результате взрыва, который произошел на автомобильной стоянке в центре Харькова.
Экономика
Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей
Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
Спорт
Песков: Россия предоставила все ответы на вопросы WADA
Спортивные власти России находятся на связи со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Киеве осквернили памятник Шолом-Алейхему
Политика