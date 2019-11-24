В центре Москвы десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября. В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с места происшествия.

с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов в воскресенье вечером задержали около десятка дворников с лопатами и ломами за массовую драку в центре Москвы, в отношении них составлены административные протоколы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

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