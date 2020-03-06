Согласно официальному заявлению Профессиональной футбольной лиги Гвинеи, девять игроков команды погибли в ДТП, а среди них – двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, Альмами. Однако сегодня оказалось, что Альмами выжил в аварии.

Двоюродный брат Наби Кейта выжил в автокатастрофе в Гвинее

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