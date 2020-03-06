Происшествия
Sports.ruДвоюродный брат Наби Кейта выжил в автокатастрофе в Гвинее
Согласно официальному заявлению Профессиональной футбольной лиги Гвинеи, девять игроков команды погибли в ДТП, а среди них – двоюродный брат полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта, Альмами. Однако сегодня оказалось, что Альмами выжил в аварии.
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Общество
В Москве выздоровел первый больной коронавирусом
Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
Политика
Девушка из Иваново попросила Путина взять ее замуж
Уроженка Иваново, известного как город невест, попросила президента России Владимира Путина взять ее в жены, когда тот общался с горожанами после посещения местной поликлиники, сообщает пресс-служба президента России.
Политика
Русский признали в ДНР единственным государственным языком
Народный совет Донецкой народной республики (ДНР) внес изменения в статью 10 конституции ДНР в части определения русского языка как единственного, имеющего статус государственного.
Кино
Кристиан Бейл сыграет злодея в четвёртом «Торе»
Оригинал: По данным Collider, Кристиан Бейл ведёт переговоры о роли в картине Marvel «Тор: Любовь и гром».
Происшествия
Итальянский арбитр погиб под колесами поезда
Общество
Британский суд опозорил шейха Дубая
Происшествия
Суд продлил арест разыгравшему приступ коронавируса пранкеру
Черемушкинский суд Москвы продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего приступ коронавируса в метро.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Экономика
Путин рассказал о постепенном уходе России от нефтезависимости
Президент России Владимир Путин заявил, что страна постепенно отходит от нефтезависимости, однако для изменения реальных доходов россиян и показателей цен необходимо время.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.
Здоровье
В России зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом
Ранее сообщалось, что в России было выявлено шесть случаев заражения новым китайским коронавирусом.
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Политика
МИД Сербии отметил попытки остановить продление «Турецкого потока»
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич подчеркнул, что Белград располагает данными о попытках прекратить строительство продолжения газопровода «Турецкого потока» через Болгарию.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет иметь чиновникам недвижимость за рубежом.
Футбол
«Марсель» упустил победу над «Амьеном» в добавленное время
В Марселе завершился матч 28-го тура чемпионата Франции. «Марсель» упустил победу в матче с «Амьеном» на последних минутах.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Происшествия
На Сахалине депутата подозревают в магазинной краже
По словам местных жителей, депутат долгое время ходил в супермаркет, брал икру, коньяки, зубную пасту и другие товары, за которые не расплачивался.
Музыка
Пользователи Сети нашли отрывок песни Little Big для Евровидения
Пользователи Сети предполагают, что в TikTok появился отрывок именно из новой песни Little Big.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Шоу-бизнес
Сергей Жорин: «Катя Гордон совсем завралась»
Вчера юристка снова сделала это — подала заявление на дважды бывшего мужа после того как «СтарХит» опубликовал видео, на котором она пребывает в неадекватном состоянии.