Политика
ИзвестияДвоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». Решение на съезде партии огласил председатель генполитсовета Григорий Анисимов.
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Политика
Deutschlandfunk (Германия): «Запад проявил высокомерие» (Deutschlandfunk)
"Необходимо восстановить доверие" — Путин хочет восстановить прежнюю власть и силу России.
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В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
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Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
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Армия и оружие
В Иране пригрозили «врагам» подземными ракетными городами
Тегеран, 5 июля 2020, 21:54 — REGNUM Глава военно-морских сил Ирана Алирез Тангсири пригрозил врагам размещенными под землей ракетными городами.
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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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В Австрии задержан второй подозреваемый в убийстве чеченского блогера
Второго подозреваемого в убийстве чеченского блогера задержали в Австрии.
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У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы
"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
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Зеленский заявил об отказе украинцев прощать тех, кто забрал Крым
Трансляция велась на странице Владимира Зеленского в Facebook.
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Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
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Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ 09:27
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Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей
В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.
Дни24 06:55
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Процесс съемки обращения Путина попал на видео
Процесс съемки обращения президента России Владимира Путина к гражданам страны попал на видео.
Газета.Ru 12:07
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Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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В Британии предсказали четыре волны коронавируса
Великобританию ждут четыре волны коронавирусной инфекции, поэтому людям необходимо учиться жить с вирусом и соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться.
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
RT на русском 16:25
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Определен уровень бедности в России
В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%).
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Происшествия
На Украине мужчина поджег пятиэтажку в ходе семейной ссоры
В городе Новая Каховка на Украине оказалась охвачена огнем крыша многоподъездной жилой пятиэтажки.
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Сахалинки могут снова рожать без очередей
Медучреждения на территории сахалинской областной больницы возобновляют прием пациентов с сегодняшнего дня, 6 июля.
АСТВ 19:10
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Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции.
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Армия и оружие
ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде
Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
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Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.
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В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в Газе в ответ на три ракеты
В ответ израильские истребители и вертолеты нанесли удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа.
Коммерсантъ 17:41
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Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США.
RT на русском вчера в 22:16
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Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.
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