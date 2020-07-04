Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». Решение на съезде партии огласил председатель генполитсовета Григорий Анисимов.

Армия и оружие В Иране пригрозили «врагам» подземными ракетными городами Тегеран, 5 июля 2020, 21:54 — REGNUM Глава военно-морских сил Ирана Алирез Тангсири пригрозил врагам размещенными под землей ракетными городами.

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 2K

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 2,3K

Происшествия У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы "Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента. 86

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 1

Игры Бета-версия Mortal Shell уже доступна для всех пользователей В связи с очень высоким спросом разработчики из студии Cold Symmetry заявили о старте бета-теста ПК-версии ролевого боевика Mortal Shell для всех пользователей.

Здоровье В Британии предсказали четыре волны коронавируса Великобританию ждут четыре волны коронавирусной инфекции, поэтому людям необходимо учиться жить с вирусом и соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться.

Общество Определен уровень бедности в России В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). 8

Здоровье Сахалинки могут снова рожать без очередей Медучреждения на территории сахалинской областной больницы возобновляют прием пациентов с сегодняшнего дня, 6 июля.

Общество Группа ученых призвала ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху Около 240 ученых из 32 стран мира призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) признать возможность передачи коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. 729

Армия и оружие ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны. 7

Футбол «Бавария» завоевала Кубок Германии, обыграв в финале турнира «Байер» Футболисты «Баварии» в 20-й раз стали обладателями Кубка Германии. В финале мюнхенцы победили леверкузенский "Байер" со счетом 4:2.