Политика

ИзвестияИзвестияДвоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости». Решение на съезде партии огласил председатель генполитсовета Григорий Анисимов.
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Племянника Путина выдвинули в лидеры антикоррупционной партии

Forbesвчера в 11:15

Двоюродный племянник Путина возглавил партию

РИА Новости13:37

Двоюродный племянник Путина возглавил антикоррупционную партию

Коммерсантъ14:28

Очередной Путин российской политики

News.ru14:42

Двоюродный племянник президента Роман Путин возглавил партию «Народ против коррупции

Эхо Москвы16:05

Племянника Путина выбрали лидером «антикоррупционной» партии

Московский Комсомолецвчера в 10:22

Племянник президента Роман Путин возглавит партию «Народ против коррупции»

Znak.comвчера в 09:59
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Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
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