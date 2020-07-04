Политика
КоммерсантъДвоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии
Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин выдвинут на должность руководителя партии «Народ против коррупции». Решение о деятельности господина Путина в руководстве партии примут на проходящем сегодня в Москве съезде.
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Двоюродный племянник президента Роман Путин станет лидером партии «Народ против коррупции»
Эхо Москвывчера в 12:34
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Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
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Минздрав Башкирии сообщил о районах, жители которых болеют чаще других
Лидером по заболеваемости населения министерство называет Балтачевский район: на 100 тысяч населения приходится 157 тысяч больных, то есть, некоторые за год успевают обратиться в больницу по несколько раз.
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В преддверии своей последней лжи «Нью-Йорк Таймс» несколько раз подряд на прошлой неделе сообщала, будто «разведка США» узнала, что Россия заплатила афганским талибам за убийство американских солдат и их союзников по НАТО в Афганистане.
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