Политика

КоммерсантъКоммерсантъДвоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин выдвинут на должность руководителя партии «Народ против коррупции». Решение о деятельности господина Путина в руководстве партии примут на проходящем сегодня в Москве съезде.
Читать в источнике
Комментировать159

Подробнее о событии

Двоюродный племянник Путина может стать лидером антикоррупционной партии

Коммерсантъ04:28

Племянника Путина выбрали лидером «антикоррупционной» партии

Московский Комсомолецвчера в 10:22

Племянник Путина возглавил партию «Народ против коррупции»

НТВвчера в 11:20

Племянника Путина выдвинули в лидеры антикоррупционной партии

Forbesвчера в 11:15

Двоюродный племянник президента Роман Путин станет лидером партии «Народ против коррупции»

Эхо Москвывчера в 12:34

ОМ: племянник президента Роман Путин возглавит партию «Народ против коррупции»

Весьмавчера в 10:01

Племянник президента Роман Путин возглавит партию «Народ против коррупции»

Znak.comвчера в 09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

РБК 05:30
65
Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 05:06
16
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27a — ослаблен Helm of the Dominator

Valve выпустила патч 7.27a для Dota 2 с правками к предыдущему обновлению.
CyberSport.ru вчера в 17:43
Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
170
Футбол

Арбитр Федотов: у «Спартака» и Соболева отменили чистый гол

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва отменить гол нападающего красно-белых Александра Соболева.
Чемпионат вчера в 13:21
2
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
116
Общество

The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет

В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
11
Единоборства

Нурмагомедов прокомментировал смерть отца

Lenta.ru 05:10
8
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,7K
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
548
Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 03 июля в 09:31
345
Общество

Известный актер остался без работы и стал продавать хачапури

Как рассказал актер, из-за пандемии коронавируса он потерял работу: все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки с его участием были отменены или перенесены.
Lenta.ru вчера в 18:31
22
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
157
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 03 июля в 05:29
10
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
54
Футбол

Широков считает, что «Спартак» несостоятелен в позиционных атаках

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал неожиданное поражение красно-белых в домашнем матче против «Тамбова» со счетом 2:3, причем команда Доменико Тедеско дважды вела в счете.
ProstoProSport 03:45
Игры

Разработчики Microsoft Flight Simulator назвали дату начала последней стадии альфа-тестирования

CyberSport.ru вчера в 04:49
1
Здоровье

Что известно о второй волне коронавируса и чем она опасна

Возвращение к мирной жизни: как московские больницы снова открываются для пациентов без COVID-19 По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заболеваемость коронавирусом в России снижается, но риск второй волны эпидемии осенью сохраняется.
Forbes 04:03
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров удивил поклонников новым образом с игрушками

Актуальные Новости вчера в 14:26
1
Экономика

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже

Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.
ТАСС 02 июля в 04:14
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
2,4K
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
16
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Городовой 03 июля в 09:51
5,9K
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
432
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
57
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 03 июля в 10:02
87
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
47
Кино

Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США

Показ картины в России назначили на 22 октября. Теперь фильм посмотрят и в США, права уже купила компания Capelight Pictures.
Невские Новости 00:50
51
Здоровье

Минздрав Башкирии сообщил о районах, жители которых болеют чаще других

Лидером по заболеваемости населения министерство называет Балтачевский район: на 100 тысяч населения приходится 157 тысяч больных, то есть, некоторые за год успевают обратиться в больницу по несколько раз.
МедиаКорСеть 05:23
1
Армия и оружие

Русские снова сделали это, а ведь убивать можно только американцам

В преддверии своей последней лжи «Нью-Йорк Таймс» несколько раз подряд на прошлой неделе сообщала, будто «разведка США» узнала, что Россия заплатила афганским талибам за убийство американских солдат и их союзников по НАТО в Афганистане.
Свободная Пресса 02:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Игоревич Путин
Российский предприниматель
Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное