Политика

РБКРБКДвоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Двоюродный племянник президента намерен принять участие в думских выборах

Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает. По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале.
Коммерсантъвчера в 19:06

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Двоюродный племянник Путина создаст партию для выборов в Госдуму

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Коммерсантъвчера в 19:06

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

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Племянник Путина собирается создать свою партию

Znak.comвчера в 22:45

«Коммерсант»: Племянник Путина создает новую партию

URA.Ruвчера в 22:16

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

РБК01:18
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Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
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Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
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50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Актуальные Новости 18 марта в 12:12
Общество

В Москве у двоих детей выявлен коронавирус

В Москве у двоих детей выявлен коронавирус. Всего за сутки в городе зафиксировано еще 30 новых случаев заражения.
Вести Подмосковья 18 марта в 08:57
Происшествия

В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе

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Политика

ЦИК изменит правила голосования по поправкам в Конституцию

Период досрочного голосования по поправкам в Конституции РФ может быть увеличен с трех до семи дней в связи с принятыми в стране мерами профилактики распространения коронавируса.
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Метсола считает, что плей-офф КХЛ не стоит возобновлять в апреле

Голкипер уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Юха Метсола заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить второй раунд плей-офф КХЛ в апреле.
РИА Новости 04:56
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Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Общество

Названа дата окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 05:17
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 04:55
Общество

Путин не планирует переговоры с руководством Саудовской Аравии

Пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что глава государства Владимир Путин пока не планирует телефонные разговоры с руководством Саудовской Аравии.
ТАСС 04:20
Общество

Власти Подмосковья уточнили постановление о работе торговых центров

"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:57
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован 321 человек

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Наука

Инженеры научили беспилотники играть в вышибалу

В качестве демонстрации возможностей нового подхода исследователи дали дронам команду сыграть в вышибал (доджбол) — динамичную игру с мячом, где два дрона должны попасть мячом по третьему.
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Первый Android-смартфон продали на eBay за 195 долларов

На аукционе eBay появился лот в виде первого Android-смартфона по цене 195 долларов США за один экземпляр.
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Экономика

Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Российская газета вчера в 06:06
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Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
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В Москве убирают памятник маршалу Жукову

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ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
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В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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В России начали испытания вакцины против коронавируса

В России начали испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщили в Роспортебнадзоре.
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Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
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Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
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Украина разместила «Грады» на линии соприкосновения в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили системы залпового огня «Град» у линии соприкосновения в Донбассе.
Lenta.ru 04:11
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Роман Игоревич Путин
Российский предприниматель
Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
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